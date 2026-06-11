[Opinión] Nueva Ley de Envejecimiento: por qué la salud bucal debe ser parte del debate en Chile

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Por Dra. Loredana Yutronic Montiglio, Vicedecana Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Alba y Dra. Carolina Saldívar Apablaza, Directora de Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Alba.

La reciente promulgación de la Ley de Envejecimiento en Chile marca un hito en la forma en que el país aborda el rápido aumento de su población mayor. Más allá de asegurar cuidados y protección social, la normativa pone en el centro un concepto cada vez más relevante: el envejecimiento saludable. Sin embargo, expertos advierten que uno de sus componentes más determinantes sigue siendo invisibilizado en las políticas públicas: la salud bucal.

Chile vive un proceso acelerado de envejecimiento. Hoy, las personas mayores representan un porcentaje creciente de la población, y se proyecta que en los próximos años superarán a los menores de 15 años. Este cambio no solo tensiona los sistemas de salud y cuidado, sino que obliga a repensar qué significa envejecer bien.

En este escenario, la nueva legislación busca promover la autonomía, la funcionalidad y la calidad de vida en la vejez. Pero investigadores del área de la salud advierten que estos objetivos difícilmente podrán alcanzarse sin integrar de manera efectiva la salud oral.

“La boca no es un sistema aislado: influye directamente en la alimentación, la comunicación, la autoestima y la interacción social”, señalan académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba. Problemas como la pérdida de dientes, el dolor o las enfermedades periodontales no solo afectan la calidad de vida, sino que pueden desencadenar malnutrición, aislamiento, fragilidad e incluso dependencia.

Las cifras son elocuentes. En Chile, la gran mayoría de las personas mayores presenta enfermedades bucales acumuladas, con altos niveles de pérdida dentaria y baja cobertura de atención odontológica. A pesar de ello, la salud oral ha quedado históricamente fuera de las estrategias integrales de envejecimiento.

La evidencia científica también muestra que las enfermedades bucales están estrechamente vinculadas con patologías crónicas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, configurando un círculo de deterioro que impacta directamente en la autonomía de las personas mayores.

En este contexto, especialistas plantean que la nueva Ley de Envejecimiento abre una oportunidad clave. “Si queremos avanzar hacia un envejecimiento digno y activo, la salud bucal debe ser incorporada como un eje estratégico, no como un elemento secundario”, enfatizan.

El desafío ahora es traducir esta visión en políticas concretas: ampliar el acceso a atención odontológica, fortalecer la prevención desde etapas tempranas y avanzar hacia modelos de atención integrados que consideren a la persona mayor en su totalidad.

A medida que Chile se adapta a esta nueva realidad demográfica, el mensaje es claro: vivir más años no es suficiente. La verdadera meta es vivirlos con bienestar, y en ese camino, la salud bucal tiene mucho más que decir de lo que tradicionalmente se ha reconocido.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.