[Opinión] Prevención sísmica: una responsabilidad regional permanente

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Por Mauricio Salinas Amaral, presidente del Instituto de la Construcción.

Los recientes terremotos registrados en Venezuela nos recuerdan, una vez más, que América Latina y El Caribe conviven de manera permanente con la amenaza sísmica. Para quienes trabajamos vinculados al diseño, la construcción, la normativa técnica y la gestión del entorno construido, estos eventos no pueden ser observados solo como emergencias aisladas. Son también llamados de atención sobre la necesidad de fortalecer, de manera sostenida, la prevención sísmica en nuestra región.

Hoy, junto con la solidaridad expresada al pueblo venezolano, resulta necesario reafirmar una convicción técnica fundamental: la reducción del riesgo sísmico no comienza después de un terremoto, sino que mucho antes.

Comienza en la calidad de las normas, en su actualización permanente, en la correcta aplicación de los criterios de diseño y construcción, en la evaluación de edificaciones existentes, en la planificación territorial y en la capacidad de los países para sostener una cultura preventiva en el tiempo. Para esta labor, resulta fundamental la colaboración entre instituciones, profesionales, academia, sector público y sector privado, porque ningún actor por sí solo puede abordar la complejidad del riesgo sísmico.

América Latina y El Caribe presentan realidades muy diversas. Nuestros países tienen distintos niveles de exposición sísmica, marcos regulatorios, capacidades institucionales, condiciones constructivas y recursos disponibles. Sin embargo, compartimos desafíos comunes: mejorar continuamente los marcos normativos, fortalecer la calidad del diseño y de la construcción, reducir vulnerabilidades del entorno construido y promover edificaciones e infraestructura más resilientes.

La experiencia regional demuestra que no basta con contar con conocimiento técnico si este no logra traducirse en mejores normas, y en consecuencia, mejores proyectos y mejores prácticas. La prevención sísmica requiere que las normas sean comprendidas, aplicadas y revisadas; que las edificaciones existentes puedan ser evaluadas; que la planificación urbana considere adecuadamente las condiciones de riesgo; y que la sociedad entienda que invertir en resiliencia no es un costo adicional, sino una condición necesaria para proteger vidas y reducir pérdidas futuras.

En ese contexto, el Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe (codigomodelosismico.org), cuya Secretaría General ejerce el Instituto de la Construcción desde 2017, constituye un esfuerzo colaborativo entre países para avanzar en criterios técnicos comunes que apoyen mejores decisiones en materia de diseño, construcción, evaluación y gestión de edificaciones e infraestructura.

Su propósito no es reemplazar las normativas nacionales, sino aportar una base de referencia regional, construida desde la cooperación técnica y el intercambio de experiencias. Esa mirada común es especialmente relevante en una región que comparte amenazas, vulnerabilidades y aprendizajes, pero que muchas veces enfrenta estos desafíos de manera fragmentada.

Esperamos que esta instancia, que nació en Chile hace casi 10 años, permita compartir aprendizajes, fortalecer capacidades y avanzar en una cooperación regional orientada a proteger vidas, reducir daños y mejorar la preparación de nuestros países frente a futuros eventos.

La prevención sísmica es una responsabilidad técnica, institucional y social. No se construye únicamente desde la reacción ante la emergencia, sino desde la planificación, la evidencia, la normativa, la fiscalización, la formación profesional y la voluntad permanente de mejorar.

Cada terremoto nos recuerda que la resiliencia no se improvisa. Se construye antes, con colaboración, conocimiento y decisión.

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