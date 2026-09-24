24/09/2026
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[Opinión] Responsabilidad parental

Marcelo Andrade Saez

Por Carmen de la Maza, Directora ejecutiva de Fundación ALMA.

El proyecto de ley que busca fortalecer el ejercicio de la responsabilidad parental avanza en el Congreso y reabre una discusión postergada: el rol de madres, padres y cuidadores en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero lo hace, sobre todo, desde la sanción.

En Fundación ALMA llevamos más de una década acompañando a familias a través de la lectura compartida y el juego, y la evidencia es clara: el vínculo familiar no se decreta; se construye con tiempo, herramientas y apoyo. Las habilidades parentales no surgen por temor a una multa, sino cuando las familias cuentan con instrumentos concretos para ejercer ese rol: escuchar, conversar sobre lo que siente un niño, compartir un cuento, sostener una rutina.

Ahí está la insuficiencia del proyecto: no contempla recursos para ese acompañamiento. Una vez más, la responsabilidad parental quedará como una declaración bien intencionada, mientras los programas que efectivamente forman a las familias sigan dependiendo de fondos concursables y de voluntades políticas que cambian cada año.

Si el objetivo es proteger el interés superior de niños y adolescentes, la responsabilidad parental se fortalece invirtiendo en el acompañamiento a las familias, no solo judicializando su ausencia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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