[Opinión] Rezago lector en segundo básico: Devolver el sentido a los libros para acortar la brecha educativa

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Por Alejandra Huneeus Bañados, Presidenta de la Fundación Educacional Isidora Zegers de Huneeus.

Recientemente, las autoridades del Ministerio de Educación, lideradas por la ministra María Paz Arzola y el subsecretario Daniel Rodríguez, pusieron sobre la mesa una cruda realidad a través del lanzamiento del Programa Chile Aprende y Avanza. El diagnóstico expuesto es preocupante; actualmente, tres de cada cinco niños de segundo básico no alcanzan el nivel de comprensión lectora esperado. Sin embargo, el dato más revelador que entregó el Ministerio no radica en una incapacidad cognitiva para procesar el lenguaje, sino en el puente de la lectura misma, ya que el 91% de quienes presentan este rezago logran comprender perfectamente cuando alguien más les lee en voz alta. El problema, entonces, es la decodificación solitaria; es la barrera mecánica que separa al estudiante de la página.

A nivel global, organismos como el Banco Mundial y UNICEF han descrito este fenómeno como ‘pobreza de aprendizaje’ y han advertido que, tras la pandemia, en América Latina y el Caribe cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado no podrán comprender un texto simple. Esto es mucho más que un déficit académico o un número rojo en la planilla de mediciones, como las que hoy también alarman con justa razón sobre los aprendizajes basales en matemáticas.

Cuando un estudiante no logra entender lo que lee por sí mismo, se le cierra anticipadamente la puerta a la autonomía, al pensamiento crítico y a la plena participación cívica. El rezago lector no intervenido a tiempo se hace crónico, profundizando de manera dramática las brechas de desigualdad y condicionando el futuro de una generación completa.

Las medidas adoptadas por el Estado apuntan en la dirección correcta al buscar entregar diagnósticos tempranos, como las evaluaciones de fluidez para segundo básico, y orientación docente basada en evidencia. Como bien señaló la Ministra de Educación, el foco debe estar en apoyar y replicar las buenas prácticas que nacen desde los propios establecimientos. No obstante, esta cruzada no puede recaer exclusivamente en el diseño de la política pública a nivel nacional. Requiere que la sociedad civil y las instituciones sostenedoras asumamos nuestra responsabilidad, transformando las aulas en ecosistemas donde la lectura deje de ser una evaluación estandarizada para convertirse en una experiencia inmersiva.

Para revertir esta pobreza de aprendizaje en los sectores que más lo requieren, la estrategia pedagógica debe ir más allá de la mecánica y volverse más humana. Desde nuestra experiencia diaria en la comuna de La Pintana, hemos comprobado que cuando la lectura se ancla en la identidad y la historia, el proceso de decodificación cobra sentido. Enfrentar este rezago implica ofrecer a los niños y jóvenes relatos con los que puedan dialogar intelectual y emocionalmente. Es bajo esa convicción que hemos impulsado programas de fomento lector basados en el rescate de figuras históricas de nuestro país, como el legado de Isidora Zegers, demostrando que cuando un texto se presenta como una ventana al patrimonio y a las capacidades de los propios estudiantes, la lectura deja de ser un obstáculo para transformarse en un motor de pertenencia y movilidad social.

Enfrentar la crisis de los aprendizajes en nuestro país exige dejar de ver los libros como meros instrumentos de medición para volver a entenderlos como herramientas fundamentales de libertad. Proveer diagnósticos oportunos y alinear recursos pedagógicos es lo mínimo esperable, pero dotar de sentido, cultura y afecto al acto de leer es lo que finalmente transformará a esos tres de cada cinco niños rezagados en ciudadanos capaces de escribir su propio destino.

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