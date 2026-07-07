[Opinión] Salud emocional: cuando el malestar tiene causas sociales

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Por Yasna Anabalón, Académica Carrera de Trabajo Social, Universidad de Las Américas, Sede Concepción.

Hablar de bienestar emocional en Chile exige mirar más allá de lo que le ocurre a cada persona de manera individual y aislada. Durante mucho tiempo, el malestar ha sido interpretado como una dificultad personal, asociado a la falta de regulación emocional, baja tolerancia a la frustración, escasas habilidades socioemocionales o ausencia de estrategias de autocuidado. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente cuando observamos la vida cotidiana de las familias, comunidades educativas, espacios laborales y territorios, pues la salud mental no se construye solo en el interior de cada individuo; también depende de las condiciones materiales, relacionales e institucionales en que transcurre la vida.

Cuando un ser humano se siente sobrepasado, cuando una comunidad educativa evidencia cansancio o estudiantes expresan ansiedad, desmotivación o desconexión, no estamos únicamente frente a experiencias emocionales individuales. También podemos estar ante señales de vínculos debilitados, desigualdades persistentes, sobrecarga de cuidados, incertidumbre económica, precariedad laboral, violencia cotidiana y pérdida de sentido comunitario. Por ello, el bienestar emocional debe comprenderse como una experiencia social, situada y relacional.

La evidencia internacional muestra que el bienestar de las personas está profundamente vinculado a las condiciones en que nacen, crecen, estudian, trabajan, se relacionan y envejecen. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los determinantes sociales influyen directamente en la calidad de vida, incluyendo educación, trabajo, protección social, vivienda, participación y acceso a recursos. En América Latina, esta discusión es especialmente relevante, porque las desigualdades territoriales y sociales inciden en la manera en que las personas sienten, se vinculan y proyectan su futuro.

El estar bien no puede reducirse a una competencia personal ni a un conjunto de técnicas para “manejar emociones”. Las competencias socioemocionales son importantes, pero deben comprenderse en diálogo con las condiciones en que las personas aprenden, trabajan, conviven y participan. Un estudio sobre metaconocimiento emocional autopercibido en estudiantes de enseñanza media, muestra que estas habilidades se relacionan con el bienestar estudiantil, convivencia educativa, participación y construcción de comunidades más inclusivas.

Este hallazgo confirma que la educación emocional no puede aplicarse como una receta homogénea. No es lo mismo acompañar a estudiantes de una escuela urbana que a jóvenes de una comunidad rural o costera.

Las investigaciones desarrolladas en educación superior señalan que las competencias emocionales son relevantes para

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