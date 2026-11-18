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Por Julio Sánchez A., Periodista.

La postal desde la tribuna Cordillera del Estadio Monumental era desoladora. Una infinidad de asientos vacíos daba cuenta del precario estado que atraviesa hoy nuestra selección chilena: precario en lo futbolístico, en lo dirigencial —donde ya rozamos el escándalo— y en el desinterés creciente de un hincha que simplemente dejó de ir a la cancha. Entradas baratas, poca convocatoria y un ambiente donde por momentos parecían ser más locales los colombianos que los chilenos.

El diagnóstico rápido suele quedarse en el césped. Y con razón: fue un partido malo, un cero a cero aburrido, sin adrenalina y con un sistema de juego que deja mucho que desear. Pero para quienes, pese a todo, decidimos después de muchos años volver a las tribunas a alentar a la Roja, el verdadero castigo estuvo fuera de la cancha.

La cadena de errores partió por la organización. Todo estaba dispuesto para ir al Estadio Nacional, un recinto céntrico y con buena conectividad. Sin embargo, apenas 24 horas antes del pitazo inicial, en una muestra absurda de improvisación, se cambió la sede porque recién entonces “se dieron cuenta” de que el campo de juego no estaba en condiciones. Nadie lo previó, nadie alertó, nadie se espantó. Hemos normalizado a tal punto la mala gestión, que decisiones que en otra época habrían sido un escándalo mayor hoy pasan como simples anécdotas.

El día del partido, el calvario continuó en los accesos. Llegar casi cincuenta minutos antes no sirvió de nada frente a la escasez de personal y controles, un escenario propio de espectáculos montados por inexpertos. No hay explicación lógica para que entre el primer anillo de seguridad y el ingreso efectivo a la tribuna transcurra cerca de una hora. Decenas de hinchas terminamos escuchando el inicio del encuentro atrapados en un embudo humano, entre apretones y pifiaderas, frente a apenas unos seis controles digitales, ocho con suerte.

Una vez adentro, el recinto confirmó su hostilidad. Soy colocolino, pero eso no me impide reconocer lo paupérrimo que es ver fútbol en el Monumental. Por momentos, el lugar parece más una cárcel que un estadio: rejas altas que cortan la visual y alambres de púas que recuerdan, a cada minuto, que la violencia sigue teniendo cautiva a la familia.

Y cuando parecía que lo peor había pasado, llegó el regreso a casa. El Metro operando a media puerta cerrada generó un nuevo cuello de botella, otra vez entre empujones, denuncias de robos y una oferta nula de transporte alternativo para evacuar la zona.

Todo esto sin contar que, dentro de la cancha, el partido fue un asco. Pero para quienes amamos este deporte y por distintos motivos nos alejamos de las galerías durante años, resulta evidente que poco o nada ha evolucionado. Hoy no es solo el pobre nivel futbolístico de la Roja lo que mantiene al público lejos, sino una experiencia-estadio que expulsa a cualquiera.

Como posdata: fui acompañado de alguien que, al igual que yo, volvía a ver un partido en vivo después de mucho tiempo y que, tras esta pésima jornada, prometió no pisar nunca más una cancha.

Y seguramente algunos dirán que todo lo descrito aquí es “lo normal”, y que quejarse solo evidencia falta de calle —o de tablón, en este caso—. Es cierto, no soy un asiduo a las tribunas, pero consumo fútbol, mucho fútbol. Y es precisamente esa costumbre de resignarnos a nuestras propias falencias, disfrazándolas de folclore o cultura criolla, lo que explica por qué los estadios se vacían y por qué nuestra actividad está en el pozo donde está.

Ese conformismo es, quizás, el síntoma más triste de todos.

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