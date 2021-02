Organizaciones sociales emplazan a partidos democratizar tiempos en propaganda electoral

El país se encuentra ante un proceso inédito donde por primera vez la ciudadanía elegirá a quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva constitución para ser ratificada en un plebiscito popular una vez terminado su labor.



Por primera vez también, una gran cantidad de candidatos y candidatas a la Convención proviene desde afuera de las orgánicas de los partidos políticos, respondiendo así al interés ciudadano por participar desde otras plataformas sociales. Ello queda de manifiesto en las más de 400.000 personas que han apoyado las de 2.230 candidaturas independientes presentadas.



Ello hace que, junto con responder a lo prescrito en el artículo 18 de la actual Constitución en orden a garantizar la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, el proceso se rija por criterios distintos a una habitual y periódica elección de autoridades en el aparato de Estado.



En el ámbito de la propaganda electoral, el principio vigente es que los tiempos se distribuyan de acuerdo con la representación que tengan las fuerzas que apoyan las candidaturas en el Congreso Nacional. Es decir, la lógica es la representación partidaria. Así lo establece el actual artículo 131 de la Constitución, norma que fue modificada para regular precisamente el actual proceso de reforma constitucional.



Adicionalmente las instrucciones del Servel señalan que entre todas las candidaturas independientes deberá repartirse el tiempo asignado al partido menos votado en la última elección parlamentaria del año 2017. Es decir, con la actual norma se repartirán pocos segundos entre 1.373 candidaturas aceptadas, llegando al absurdo de contar solo con milésimas de segundos.



Por tratarse de un proceso inédito, donde las personas electas no ocuparán cargos de poder en la administración del Estado, en otras palabras, no habrá disputa por el poder, pedimos ocupar un criterio distinto de asignación de tiempos en la franja electoral. Se trata de revertir una situación altamente desigual, inequitativa y que deslegitima un proceso donde la voluntad popular de participar en la construcción de un nuevo contrato social debe estar al centro.



Por ello llamamos a todos los partidos políticos a democratizar los tiempos asignados a la propaganda electoral de manera que las oportunidades de poder informar a la ciudadanía de las opciones existentes sean equitativa y justa, particularmente en tiempos de pandemia donde los canales normales de llegada a la ciudadanía están seriamente restringidos.



En concreto, exigimos una modificación legal a la norma que establece los tiempos de las candidaturas en relación con la última elección parlamentaria, modificándose por una norma justa y equitativa como la que rige los tiempos para las candidaturas en una elección presidencial. Entendiendo que los tiempos son escasos, llamamos a todos los partidos políticos a renunciar a sus privilegios y poner los máximos esfuerzos y ser consecuentes con su obligación de permitir que la ciudadanía conozca las diversas propuestas para la Convención Constitucional, para lograr así una solución que respete la voluntad ciudadana reflejada de manera categórica el 25 de octubre pasado.



FIRMAN:



Independientes No Neutrales – La Lista del Pueblo – Los independientes de los movimientos sociales D6 – Lista Independientes Norte Grande D3 – Decisión Ciudadana D6 – Movimiento Burdeos D10 – Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur CDS D23 – Agrupación Nothofagus D23 – Candidatos por la Inclusión: Doris Morán, Leandro González, Bairon Reyes D17 – Cabildo Autónomo Bío Bío Andalién (D20) – Lista Independiente A PULSO, por el buen vivir D27 – Seamos Más D20 – Asociación de consumidores y consumidoras (FOJUCC, D20) – La lista del Pueblo Distrito 3 – Asamblea Constituyente Atacama (ACA) Distrito 4 – La lista del Pueblo Movimiento territorial Constituyente Distrito 5 – Independientes Distrito 6 + La lista del Pueblo – La lista del Pueblo Distrito 7 – La lista del Pueblo Distrito 8 – La lista del Pueblo Distrito 9 – La lista del Pueblo Distrito 10 – La lista del Pueblo Distrito 12 – La lista del Pueblo Distrito 13 – La lista del Pueblo Distrito 14 – La lista del Pueblo 100% Independientes Distrito 15 – La Lista del Pueblo Distrito 17 – La lista del Pueblo Maule Sur Distrito 18 – Fuerza Social Ñuble La lista del Pueblo Distrito 19 – La Lista del Pueblo Distrito 20 – Movimiento Social La Lista del Pueblo Distrito 22 – Elige La lista del Pueblo Distrito 23 – La lista del Pueblo Ríos Independientes Distrito 24 – Lista del Pueblo Transformando desde el Willi Distrito 25 – – Comunidad diaguita Shalom D4 – Borde Costero Atacama D4 – Comité ANTHUE Barranquilla D4 – Asamblea El Milagro La Serena D5 – Asamblea Permanente La Serena D5 – Asamblea Puertas del Mar D5 – Asamblea Territorial Población Balmaceda La Serena D5 – Comunidad Diaguita Taucan de Salamanca D5 – Coordinadora Valles en Movimiento D5 -Defensa Ambiental Región de Coquimbo D5 – Despierta Los Vilos D5 – Enfermeras Unidas D7 – Frente del Pueblo La Islita D14 – Jóvenes Voluntarios por Región de O’Higgins D15 – Docencia Ciudadana – 48 – Derecho Fácil – Con Todxs