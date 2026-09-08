Orquesta de Cámara de Chile y BAFONA celebran el Mes de la Patria en la Región de Valparaíso

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Los elencos estables del Ministerio de las Culturas recorrerán Villa Alemana, Santo Domingo y La Calera con presentaciones gratuitas y abiertas a toda la familia.

Septiembre representa un periodo de profundo significado para las tradiciones del país. Por ello, la Orquesta de Cámara de Chile y el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) han preparado una serie de espectáculos en la región con el fin de poner en valor la diversidad cultural, las tradiciones y los patrimonios musicales de Chile.

Este miércoles 9, a las 19:00 horas, la Orquesta de Cámara brindará un show especial en el marco de la conmemoración de los 100 años del Teatro Municipal Pompeya. La presentación contará con la participación del violinista chileno Marcelo González como solista invitado y será dirigida por el maestro Lautaro Mura. El programa considera el estreno mundial de “Newen”, del compositor chileno Víctor Ortiz, además del Concierto para violín en Mi menor de Félix Mendelssohn y la Sinfonía N.º 4 de Ludwig van Beethoven.

“A través de estas presentaciones, nuestro Ministerio busca acercar el arte y el patrimonio a la ciudadanía, generar espacios de encuentro entre comunidades y artistas, y contribuir a que nuestras tradiciones continúen vivas y sean transmitidas a las nuevas generaciones. Además, celebraremos un siglo de un espacio cultural y patrimonial emblemático de la Provincia de Marga Marga como lo es el Teatro Pompeya. Estas actividades serán gratuitas y abiertas a toda la familia, así que están todos invitados”, explicó la seremi de las Culturas, Catalina Dib.

Por su parte, BAFONA presentará un contundente programa el jueves 24, a las 19:00 horas, en el Gimnasio Juan Vera Velásquez de Santo Domingo, y el viernes 25, a la misma hora, en el Gimnasio Municipal de La Calera. Los asistentes disfrutarán de montajes como la suite “Homenaje a Rolando Alarcón”, la obra “Huasos”, el cuadro “Patagonia” y la representación de “Servidores de la Virgen”.

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