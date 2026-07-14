Pablito Recupera presenta su libro Psicología Callejera en Centex

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El creador de contenido y psicólogo Pablo Yévenes lanza su primera obra, un relato que fusiona la experiencia de vida en contextos de vulnerabilidad con el conocimiento académico.

El próximo sábado 18 de julio, a las 12:00 horas, se realizará en el Auditorio Galia y Romina de Centex la presentación de Psicología Callejera, el primer libro de Pablo Yévenes, conocido en redes sociales como Pablito Recupera, creador de contenido digital y recientemente titulado de Psicología.

La publicación recoge parte de la trayectoria vital de Yévenes, marcada por el consumo problemático de drogas, procesos de rehabilitación, períodos de privación de libertad y un posterior camino de recuperación que lo llevó a convertirse en una influyente voz para miles de personas en redes sociales.

La reseña del libro resume con claridad el espíritu de la obra: “Pablito Recupera viene de donde pocos salen: calle, cárcel y consumo duro. Y aun así volvió. Hoy es psicólogo. Lo que dice no viene de un manual, sino de haber estado ahí, de haber tocado fondo y entender desde adentro cómo funciona la mente cuando todo se desarma”.

A lo largo de sus 176 páginas, Psicología Callejera propone una mirada que combina conocimientos académicos con experiencias personales, acercando conceptos de la psicología mediante relatos directos, reflexiones breves y situaciones reales. El libro está compuesto por textos cortos y precisos que conectan la teoría con historias de vida y códigos surgidos de la experiencia en contextos de alta vulnerabilidad.

Desde los 19 años, Pablo Yévenes pasó por diversos centros de rehabilitación, procesos que en varias ocasiones abandonó para volver al consumo. Sin embargo, durante una de sus últimas recaídas, en 2019, decidió compartir su experiencia a través de un video en redes sociales que rápidamente alcanzó miles de visualizaciones. Lo que comenzó como un testimonio personal se fue transformando en una comunidad digital que hoy supera los 200 mil seguidores en cada una de las plataformas donde comparte contenidos relacionados con salud mental, adicciones y recuperación.

Como señala la propia reseña: “Este libro está escrito en cápsulas: textos cortos, directos, sin rodeos. Cada uno pega como un gancho de boxeo. Aquí la teoría no se explica desde arriba; se cruza con historias reales y códigos de calle”.

La actividad es abierta a todo público y representa una oportunidad para acercarse a una propuesta editorial que aborda temas como la salud mental, las adicciones y la resiliencia desde una perspectiva profundamente ligada a la experiencia vivida.

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