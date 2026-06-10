Pamela Díaz confiesa sus planes de retiro de la TV y anuncia “Sin Editar” en el teatro

Cargando... Cargando...

La animadora y empresaria del streaming abordó en “Mari con Edu” sus proyectos actuales, incluyendo el crecimiento de su plataforma “Once” y su visión de futuro, además de recordar sus experiencias más polémicas.

Pamela Díaz, animadora y empresaria del streaming, fue la reciente invitada al programa “Mari con Edu”, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Durante la conversación, Díaz abordó diversos aspectos de su presente profesional y personal, revelando sus planes de retiro, el desarrollo de su plataforma “Once” con un reality en preparación, su filosofía para emprender y algunas anécdotas de su trayectoria.

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la confesión de Díaz sobre su horizonte profesional. “Yo siempre dije a los 50 años me quiero retirar, quiero estar ojalá 100% detrás de cámara. A los 50 años crear ideas, ejecutarlas. Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, pero para otras personas”, expresó la “Fiera”.

Además, la comunicadora adelantó que llevará uno de sus formatos más populares al teatro. “Llevo cuatro años seguidos haciendo el ‘Sin Editar’, así es que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto”, anunció, agregando que también espera el regreso del podcast “Hoy es Hoy” junto a Chiqui Aguayo, del que recordó: “Hicimos 12 capítulos para saber si nos llevábamos bien y fueron los más vistos”.

Durante la charla, Pamela Díaz enfatizó en la importancia de no paralizarse ante el miedo en la construcción de su carrera. “La idea está siempre y todos los días tenemos ideas, pero llegar a hacerlo es muy difícil porque la mayoría de la gente cuando hace algo siempre encuentra un ‘pero’. Eso yo nunca lo he tenido. Yo no tengo miedo a equivocarme”, afirmó. Incluso compartió que la psicóloga Pilar Sordo la utilizó de ejemplo en una de sus charlas.

Recordó que al iniciar las exitosas fiestas “La Terapia” no calculó los costos inicialmente. “Cuando hice la fiesta, nunca pregunté cuánto valía hacer una fiesta”, relató, y admitió haber perdido “como 10 millones” al principio. Hoy, 40 personas trabajan con ella en ese proyecto.

El crecimiento de “ONCE” y un nuevo reality

Pamela Díaz también se refirió al desarrollo de “ONCE”, su plataforma de streaming, con la visión de dar espacio a nuevos talentos. “Un proyecto como el que estoy haciendo, en el que nos conozcamos todos. Creo que hay gente muy talentosa, pero necesita oportunidades”, explicó. Añadió: “Tengo la capacidad con mi equipo de elegir personajes que son chicos muy secos, y me dicen ‘qué rico que me diste esta oportunidad’… es un proyecto a largo plazo y creo que el mejor jefe es cuando no estás y se hacen las cosas bien”.

Entre las novedades de la plataforma, confirmó la preparación de un nuevo reality show. “Viene mi reality que estoy armando, no de mi, sino de gente. ‘ONCE’ va a hacer un reality 24/7. Se va a transmitir en la noche, en el día, como los realities que se hacían a la antigua. Todo será transmitido y va a ser una cosa muy chori”.

Sus momentos más “ordinarios” en televisión

Fiel a su estilo, Pamela repasó algunos de los episodios más desordenados de su trayectoria. Rememoró una transmisión vinculada al Festival de Viña, confesando sin filtros: “Dejé la cagá, me retaron”, al recordar cuando se emborrachó en “Noche Cero Especial” en 2024, donde compartió escenario con Nacho Gutiérrez y Eduardo Fuentes, y las panelistas Daniela Aránguiz, Chiqui Aguayo y Yamila Reyna.

Describió una situación pocas veces vista en televisión: “Hablaron de que Yamila había salido con Cristian Castro y la Daniella Chávez le preguntó algo a Yamila, sobre si hacía el amor con este gallo que le gustaba”. A continuación, relató cómo una de las participantes lanzó un comentario sexual: “Y una de ellas, que no sé quién fue, la desubicada, dice: ‘Ay, que le gusta que le metan el dedo en el culo’”.

“Ese día el programa fue lo más malo que he visto. Muy ordinario. Muy ordinario”, sentenció. Y agregó: “En eso Daniella Aránguiz empezó a atracar con Luis Mateucci… Fue el programa más ordinario del verano”. También admitió: “Yo me emborraché, tomé demás y me emborraché, y me dieron ganas de fumar y salí”, ignorando a la producción que la instaba a volver al aire. Reconoció que la situación generó consecuencias y que “Pedí disculpas”.

El capítulo de “Mari con Edu” con Pamela Díaz está disponible en Spotify y YouTube.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.