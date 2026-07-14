Pamela Leiva anuncia cirugía en sus cuerdas vocales que la alejará de los escenarios

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La comediante reveló que deberá someterse a una intervención quirúrgica a fin de año debido a una lesión que requiere un mes de silencio absoluto para su recuperación.

Pamela Leiva fue la invitada de un nuevo capítulo de “Mari con Edu”, donde compartió detalles sobre su estado de salud actual. La humorista confesó que deberá someterse a una importante cirugía en sus cuerdas vocales, producto de una hemorragia cordal que cicatrizó de forma irregular, impidiendo que estas cierren correctamente.

“Me tengo que operar la voz, por una disfonía grande que tuve. He hecho hartos tratamientos, pero ya no va a mejorar, solo con cirugía”, explicó la comediante, añadiendo que el proceso implica un desafío personal importante: “Tengo que dejar de hablar un mes. Yo no sé cómo lo voy a hacer si hablo hasta sola”.

Además de su salud vocal, Leiva abordó diversos aspectos de su vida personal, incluyendo su proceso de perimenopausia a los 43 años, su actual relación de pareja con quien fuera su mejor amigo durante siete años, y su firme decisión de no ser madre. Asimismo, se refirió al impacto emocional que le generan las constantes críticas sobre su cuerpo en redes sociales, admitiendo que, a pesar de los años de carrera, “me cuesta mucho lidiar con el odio en redes sociales de la gente”.

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