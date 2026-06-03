Panini Fest llega a Villa Alemana con actividades y el álbum del Mundial FIFA 2026

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La ciudad de la Región de Valparaíso será la cuarta en Chile en recibir el evento oficial que ofrecerá intercambio de láminas, concursos, premios y venta de productos, entre otras sorpresas.

Una jornada dedicada a los amantes del fútbol, coleccionistas y familias de Villa Alemana se vivirá este sábado 6 de junio con la realización del Panini Fest. Este evento oficial de la reconocida marca del álbum del Mundial FIFA 2026 llegará por primera vez a la comuna, siendo la cuarta ciudad en Chile y la primera de la Región de Valparaíso en albergarlo.

La actividad, que es gratuita, se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz. Ofrecerá múltiples espacios para quienes ya comenzaron a completar su álbum mundialero o desean sumarse a la fiebre futbolera que antecede a la próxima Copa del Mundo.

Los asistentes podrán acceder a puntos de venta de sobres y álbumes oficiales, participar en el Desafío Penal Panini, intercambiar láminas con otros coleccionistas, adquirir merchandising exclusivo y disfrutar de concursos, premios y diversas sorpresas preparadas para toda la familia.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la importancia de que la comuna haya sido seleccionada para recibir este evento nacional.

“Es tremenda noticia para la ciudad, para los jóvenes y los adultos también, porque viene Panini a Villa Alemana. Panini es el representante oficial del álbum del Mundial y viene a la ciudad. Panini ha ido solamente a tres ciudades en Chile y este sábado 6 de junio viene a Villa Alemana también; seremos la cuarta en el país y la primera en la Quinta Región”, señaló el jefe comunal.

La autoridad comunal extendió una invitación a vecinos de todas las edades para ser parte de esta experiencia. Esto es “a contar de las 10 de la mañana en el Parque Carlos Longhi Ruiz, para que sus hijos puedan venir a cambiar láminas, y no solamente sus hijos, ustedes también pueden disfrutar de un día espectacular. Habrá souvenirs, concursos, muchas sorpresas durante el día, por lo tanto creo que va a ser una actividad familiar segura, que es lo más importante, y que va a entretener todo el día a nuestros jóvenes, a nuestros niños con esta mundialmanía que se está generando”, agregó.

Desde el municipio hicieron un llamado a la comunidad a asistir y disfrutar de una jornada gratuita especialmente pensada para compartir en familia, conocer a otros coleccionistas y vivir de cerca la pasión por el fútbol y el Mundial 2026 en el Parque Carlos Longhi Ruiz, ubicado en Avenida Valparaíso 541, Villa Alemana.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.