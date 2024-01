“Papi Ricky” volvió y actores hablan de su reestreno en TV.

Mientras Canal 13 se apresta a estrenar en marzo su nueva teleserie nocturna, “Secretos de familia”, centrada en la misteriosa muerte de una joven perteneciente a una familia de clase alta de Pirque, repondrá en sus pantallas una de las telenovelas más exitosas de su historia.

Se trata de “Papi Ricky”, que de lunes a viernes a las 15:50 horas se tomará las tardes de la estación de Inés Matte Urrejola, llegando a reforzar el bloque de exitosas telenovelas después de la hora de almuerzo. Antes se emite “Melissa” y posteriormente “Doña Bárbara”.

La teleserie, emitida originalmente en 2007 fue todo un éxito: marcó 20,8 puntos de rating promedio y en su episodio final llegó a 33,6 unidades. Todo ello junto con tener una alta repercusión en el público y en los medios de comunicación.

En el elenco de la producción dramática sobresalen, más allá de los mencionados, figuras como Silvia Santelices, Katty Kowaleczko, Juan Falcón, Pablo Cerda, Teresita Reyes, Alejandro Trejo, Remigio Remedy, Mario Horton, Jorge Yáñez, Antonia Santa María, César Caillet y Francisca Gavilán, entre otras. Asimismo, fue el debut en telenovelas de María José Illanes y destacan las hoy fallecidas Carmen Barros y Grimanesa Jiménez.

Jorge Zabaleta: “Hasta hoy me dicen ‘Papi Ricky’”

Jorge Zabaleta, el hoy animador del programa “Socios de la parrilla” que se emite cada sábado en el bloque prime de Canal 13, tiene una larga y dilatada trayectoria en teleseries, llamando la atención con variados roles, como el galán sufrido de “Marparaíso” en 1998, el versátil “Mauricio Méndez” de “Cerro Alegre” en 1999, el intenso “Álex Mercader” de “Machos” en 2003 o el especial “Dante” de “Brujas” en 2005. No obstante, y a pesar de que quiere a gran parte de sus papeles, para él su rol de “Ricardo Montes” en “Papi Ricky” es único.

“‘Papi Ricky’ y el personaje que hice ahí lidera la lista de los personajes que más me ha gustado interpretar. Sin duda que es el personaje que más me ha gustado hacer en teleseries. De hecho, hasta hoy me dicen así, ‘Papi Ricky’, y eso, simplemente, es el reflejo de lo mucho que pegó esa historia y ese papel”, confiesa el actor.

A lo anterior, añade que “tenía todos los ingredientes de un buen personaje, querible totalmente, pero también con sus errores y defectos. Un personaje muy humano y que yo lo guardo en mi memoria fuertemente, así como también toda esa teleserie”.

María Elena Swett: “Papi Ricky’ es una teleserie que atesoro profundamente”

Gracias al reestreno de esta producción dramática, María Elena Swett ha vuelto a las pantallas de Canal 13, en donde debutó como actriz de TV -con la serie “Más que amigos” en 2002- e hizo importantes personajes, como “Fernanda Garrido” de “Machos” (2003), “Cassandra García” de “Brujas” (2005) y justamente “Catalina Rivera” en “Papi Ricky”, más conocida como “Catrala”.

“Catrala” es una mujer que vivía su vida al límite y que estaba lejos de los cánones de una madre tradicional, pasándolo bien y disfrutando la vida al máximo, sin responsabilidades ni obligaciones que querer cumplir. Su intérprete, Mane Swett, declara que “‘Papi Ricky’ es una teleserie que atesoro profundamente y que la gente recuerda mucho. Personalmente, para mí la ‘Catrala’ fue un gran personaje”.

La reconocida actriz añade a lo anterior que “la teleserie mostró nuevas maneras de hacer familia y creo que eso gustó demasiado al público. Hasta el día de hoy es parte de las producciones que la gente tiene guardada en su corazón, y eso es por algo”.

Tamara Acosta: “‘Papi Ricky’ fue súper interesante como apuesta dentro del mundo de las teleseries, porque se enfocaba en los papás y hasta ese entonces no se veían ese tipo de temáticas en las teleseries”

Tanara Acosta tiene una historia importante de su carrera ligada a Canal 13, partiendo su trayectoria en TV en 1994 con la teleserie “Champaña” y posteriormente en proyectos como “Don amor”, “Preciosas”, “Pacto de sangre” y “Los 80”, por mencionar a algunos, destacando “Papi Ricky”, la telenovela que la señal de Inés Matte Urrejola ha empezado a retransmitir de lunes a viernes a las 15:50 horas.

En específico, y luego de una estadía de más de una década en TVN, Tamara Acosta volvió al 13 en el año 2007 con la telenovela “Papi Ricky”, en donde dio vida a “Colomba Chaparro”, una profesora que cuidaba de su padre, “Genaro” (Leonardo Perucci), y de su hermana menor, “Pascuala” (María José Illanes). Sin embargo, la llegada a Chile de “Ricardo Montes” (Jorge Zabaleta), la marca y comienza una relación sentimental con él.

El problema es que “Colomba” no le gusta a la hija de “Ricardo”, “Alicia” (Belén Soto), y ésta se opone al pololeo, queriendo a otra mujer para que sea su madrastra, la rebelde e informal “Catalina” (María Elena Swett). La niña no sabe -ni espera- que la joven a la que ella desea en su familia es nada más ni menos que su madre biológica, quien la abandonó cuando nació.

Es así como parte la historia de “Papi Ricky”, que en 2007 cautivó a los televidentes y logró ser un gran éxito de rating, con un elenco de actores y actrices que iban desde los mencionados hasta las hoy fallecidas actrices Carmen Barros y Grimanesa Jiménez, pasando por Juan Falcón, Katty Kowaleczko, Pablo Cerda, Silvia Santelices, Mario Horton, Remigio Remedy, Antonia Santa María y María Izquierdo, por mencionar a algunos.

Tamara Acosta manifiesta sobre esta telenovela lo siguiente: “‘Papi Ricky’ fue súper interesante como apuesta dentro del mundo de las teleseries, porque se enfocaba en los papás y hasta ese entonces no se veían ese tipo de temáticas en las teleseries”.

La querida actriz enfatiza en que esta producción dramática “se podía ver a la paternidad desde todas las aristas y con distintos tipos de papás. Yo creo que por eso gustó tanto y hasta hoy se le recuerda”.

A lo que se refiere la intérprete es a los distintos tipos de papás que destacan en “Papi Ricky”: “Genaro” (Leonardo Perucci), el papá maduro; “Leonardo” (Luis Gnecco), el papá que se queda en la casa para cuidar a sus hijos; “Gabo” (Héctor Morales), el papá colegial; o “Tomás” (César Caillet), el papá por partida doble: con su esposa y con otra mujer en paralelo.