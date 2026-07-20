Papudo activa campaña solidaria para apoyar a familias de Ovalle afectadas por la emergencia climática

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La Municipalidad de Papudo ha convocado a vecinos y organizaciones a colaborar con insumos básicos para asistir a los damnificados por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

La Municipalidad de Papudo inició una campaña solidaria para reunir ayuda destinada a las familias de Ovalle que han resultado afectadas por la emergencia climática que enfrenta la zona. Bajo el llamado “Chile nos necesita: Papudo ayuda a Ovalle”, la iniciativa convoca a vecinos, organizaciones sociales y establecimientos comerciales a colaborar con agua embotellada, alimentos no perecibles, útiles de aseo personal, nylon, sacos y carbón.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias sociales y materiales más importantes del evento meteorológico. “Detrás de esta emergencia climática hay familias que han perdido parte importante de sus condiciones básicas de seguridad y bienestar. Como comuna no podemos permanecer indiferentes por eso queremos que la solidaridad de Papudo se transforme en una ayuda oportuna para quienes hoy necesitan agua, alimentos y elementos esenciales para enfrentar esta situación”, señaló la jefa comunal.

Como parte de la campaña, vehículos municipales recorrerán distintos sectores de Papudo para recibir las donaciones directamente desde los hogares. Asimismo, desde el lunes y durante el horario habitual de atención municipal, los aportes podrán entregarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario y en la Oficina Territorial de Pullally.

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