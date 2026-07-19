Papudo advierte cortes reiterados de electricidad y fallas en telecomunicaciones tras sistema frontal

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La Municipalidad de Papudo exige una reposición estable de los servicios básicos tras los daños provocados por el reciente sistema frontal en la zona.

La Municipalidad de Papudo manifestó su profunda preocupación por las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico y las fallas en los servicios de telecomunicaciones que continúan afectando a distintos sectores de la comuna, como consecuencia del sistema frontal que golpeó a la zona central del país. Las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento provocaron daños en postes, tendidos e infraestructura eléctrica, generando una recuperación inestable del servicio.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, sostuvo que “la reposición de los suministros básicos debe ser completa y estable, especialmente considerando que todavía existen sectores que no cuentan con electricidad ni telecomunicaciones. Entendemos que este frente de mal tiempo provocó daños importantes y reconocemos el trabajo que han realizado las cuadrillas de CGE en condiciones muy complejas, sin embargo, no basta con que la electricidad regrese durante algunas horas y vuelva a cortarse. Necesitamos una reposición estable y definitiva, porque cada interrupción afecta la calefacción, la conservación de alimentos, las comunicaciones y la seguridad de nuestras familias”.

La autoridad comunal agregó que la falta de telefonía e internet ha profundizado la preocupación de la comunidad, por lo que han mantenido contacto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para agilizar la respuesta de las empresas operadoras. “También tenemos muchas personas incomunicadas. Por eso hemos estado en contacto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicitando que las empresas se hagan cargo y restablezcan sus servicios con la mayor rapidez posible. En una emergencia, las telecomunicaciones son esenciales para pedir ayuda, recibir información y mantener el contacto con las familias”, afirmó Adasme.

Esta situación fue abordada durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado este sábado, donde los alcaldes de la provincia de Petorca solicitaron a CGE que mantenga sus cuadrillas y recursos operativos desplegados en el territorio hasta que sea repuesto el último punto sin suministro.

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