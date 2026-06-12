Papudo intensifica seguridad por vacaciones de invierno

Cargando... Cargando...

Refuerzo de patrullajes y fiscalizaciones buscan garantizar tranquilidad ante masiva llegada de turistas.

La Municipalidad de Papudo implementará un plan especial de seguridad para hacer frente a la significativa afluencia de visitantes durante las vacaciones de invierno. La estrategia incluye el aumento de patrullajes preventivos y fiscalizaciones en zonas de alta concurrencia, en coordinación con Carabineros.

Este refuerzo responde al aumento proyectado de turistas, que puede multiplicar por más de cuatro la población permanente de la comuna, incrementando la demanda de servicios de seguridad y control.

El plan focalizará los recursos municipales en el borde costero, áreas comerciales, plazas y espacios públicos, con énfasis en el control del comercio ambulante irregular y la prevención de incivilidades.

La alcaldesa Claudia Adasme destacó la anticipación del municipio para adaptar la estrategia y señaló: “las vacaciones de invierno representan un desafío importante para nuestra comuna porque recibimos miles de visitantes que multiplican nuestra población habitual. Por eso hemos preparado un plan especial que nos permitirá fortalecer la presencia preventiva en terreno, coordinar acciones con Carabineros y entregar mayor tranquilidad tanto a nuestros vecinos como a quienes eligen Papudo para descansar durante estos días”.

La autoridad hizo un llamado a residentes y turistas a respetar las normativas, cuidar los espacios públicos y colaborar con las medidas implementadas para una estadía segura y ordenada.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Jorge Arcos, explicó que el aumento de la población flotante obliga a modificar la planificación operativa: “cuando una comuna aumenta significativamente su población, también aumentan los requerimientos de vigilancia, fiscalización y respuesta ante distintas situaciones. Por eso hemos desarrollado una estrategia basada en la focalización territorial, el análisis preventivo, la coordinación permanente con Carabineros y el control vehicular de la comuna, permitiéndonos concentrar nuestros recursos en aquellos sectores donde sabemos que existe una mayor afluencia de público y una mayor demanda por servicios de seguridad”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.