Papudo otorga 251 becas estudiantiles con inversión municipal de más de 216 millones

Cargando... Cargando...

251 estudiantes de Papudo se beneficiaron con becas municipales, que implican una inversión superior a los 216 millones de pesos, apoyando la continuidad de estudios medios y superiores.

Un total de 251 estudiantes de la comuna fueron beneficiados este año con las Becas Municipales de Papudo, iniciativa que implicó una inversión superior a los 216 millones aprobados por el concejo municipal y que busca apoyar la continuidad educativa de jóvenes que cursan estudios de enseñanza media y educación superior.

La convocatoria 2026 incorporó a 86 nuevos beneficiarios, de los cuales 45 corresponden a estudiantes de educación media, 39 a alumnos de educación superior y dos a jóvenes destacados en el ámbito deportivo. Desde el municipio destacaron que el programa constituye uno de los principales instrumentos de apoyo social impulsados por la comuna, permitiendo aliviar parte de los costos asociados a la formación académica y deportiva de los estudiantes y sus familias.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que detrás de cada beca existe una historia de superación que merece ser respaldada. En ese contexto, afirmó que “cuando un estudiante debe abandonar sus estudios por falta de recursos, fracasamos como sociedad. Por eso hemos decidido que en nuestra comuna la educación sea una prioridad y recursos concretos. Estas becas representan una inversión en el futuro de nuestros jóvenes, pero también una señal de apoyo a las familias que día a día realizan enormes sacrificios para que sus hijos puedan seguir avanzando en sus proyectos de vida”.

La autoridad agregó que el acceso a oportunidades no puede depender exclusivamente de la situación económica de cada hogar y, en ese sentido, explicó que “creemos profundamente que el lugar donde una persona nace no puede determinar hasta dónde puede llegar. Como municipio tenemos la responsabilidad de generar condiciones para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus metas y aportar al crecimiento de nuestra comuna y del país”, finalizó.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.