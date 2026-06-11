Parque Cultural de Valparaíso lanza ciclo de conciertos con destacados cantautores nacionales

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El Parque Cultural de Valparaíso presenta “Postales, sesiones de invierno”, una serie de conciertos que reunirá a Tata Barahona, Nano Stern y Vicente Cifuentes en julio.

El Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) anuncia “Postales, sesiones de invierno”, un nuevo ciclo musical que congregará a tres referentes de la canción de autor chilena: Tata Barahona, Nano Stern y Vicente Cifuentes. Los artistas se presentarán los sábados 11, 18 y 25 de julio, respectivamente, en el teatro del recinto ubicado en cerro Cárcel.

Esta iniciativa del Parque busca ofrecer una experiencia cultural innovadora, fusionando música en vivo, encuentro y patrimonio. El objetivo es realzar uno de los escenarios más relevantes del país para las artes escénicas. Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una antesala en el Boulevard del Parque Cultural, situado en la terraza del segundo nivel del Edificio de Difusión, con acceso por calle Cumming 590.

Este espacio previo, que comenzará a las 15:00 horas, contará con la participación de un DJ Set y con la oferta permanente de la Cafetería & Restaurant Miga y Miel y Librería Láctea, ambos proyectos instalados junto al teatro desde abril de este año. Para quienes lleguen en vehículo, el recinto dispondrá de estacionamientos internos.

Desde el PCdV, señalan que esta propuesta busca fortalecer la programación artística propia del espacio y enriquecer la dinámica cultural de la ciudad, en sintonía con su condición de Ciudad Creativa UNESCO. Al mismo tiempo, representa una apuesta por desarrollar producciones originales que permitan proyectar y consolidar el trabajo realizado durante sus 14 años de trayectoria.

Para Andrés Soffia, director ejecutivo del PCdV, este primer ciclo “es muy importante para el Parque no solo por su contribución a la promoción de tres grandes artistas en la escena artística nacional, sino porque posicionamos, por primera vez, nuestra capacidad para crear eventos propios, respondiendo a los compromisos que tenemos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, activando las capacidades y el talento en la creación de instancias nuevas que vengan a fortalecer la identidad cultural con nuestra región”.

“Postales, sesiones de invierno” centrará su atención en la obra de estos tres músicos a través de espectáculos diseñados específicamente para cada presentación, tanto en su propuesta técnica como en la experiencia del público. De esta manera, el ciclo busca generar encuentros únicos entre artistas y audiencias, además de abrir el espacio a nuevos públicos.

La primera fecha estará a cargo de Tata Barahona & LSD, quienes conmemorarán los 15 años de Fotografías, un álbum que marcó un hito en la trayectoria del cantautor. Barahona fue además nominado a los Premios Pulsar 2026, en la categoría Cantautor, por su más reciente trabajo discográfico, Puntadas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de PortalTickets, con los siguientes valores:

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Pasillo: $12.000

Platea General: $15.000

Platea VIP: $17.000

Lateral VIP: $20.000

Estacionamientos: $5.000

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.