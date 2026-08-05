Parque Quinta Vergara tendrá actividades gratuitas para celebrar el Día del Niño y la Niña este fin de semana
El Municipio de Viña del Mar ha preparado una variada cartelera de panoramas gratuitos para celebrar el Mes de los Niños, destacando el evento “Alegría Infinita” en la Quinta Vergara.
Con el objetivo de brindar espacios de recreación familiar, el Municipio de Viña del Mar celebrará el Mes de los Niños con una serie de actividades gratuitas. El evento central, denominado “Alegría Infinita”, se llevará a cabo el domingo 9 de agosto en el parque y anfiteatro de la Quinta Vergara, entre las 10:30 y las 17:00 horas.
La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de estas iniciativas para la comunidad: “Queremos invitar a las familias de Viña del Mar a disfrutar de los panoramas gratuitos que vamos a tener en Viña del Mar, en la Quinta Vergara y en los diferentes cerros de la comuna. Hemos preparado este día con la idea de que podamos ayudar a las familias a ahorrar porque a veces tienen más niños o las condiciones económicas no son tan buenas, y ese día el municipio va a ayudar para que los niños y niñas estén en un ambiente de cuidado, porque son fundamentales en nuestra comuna, es un grupo prioritario para nuestra administración, especialmente este mes de agosto”.
La jornada “Alegría Infinita” contará con shows infantiles como Mickey y Minnie, Toy Story, la obra “Guardianes de la Naturaleza” y el musical K-Pop de K-Guerreras. Además, el parque ofrecerá murgas, circuitos deportivos, pinta caritas, juegos inflables, food trucks, hidratación, entrega de frutas, una Sala de Calma y stands interactivos de Artequin, Culturas y Medio Ambiente. La programación completa, que incluye talleres en museos y actividades en diversos barrios, se encuentra disponible en las redes sociales del municipio.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.