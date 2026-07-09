Paula Pavic revela tenso enfrentamiento entre su ex pareja y Marcelo Ríos

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La empresaria relató en “Vecinos al límite” un complejo episodio donde el “Chino” Ríos agredió a su entonces pololo, quien respondió inmovilizándolo en el suelo.

En una reciente entrega de “Vecinos al límite”, Paula Pavic compartió detalles inéditos sobre su vida sentimental tras su separación de Marcelo Ríos. Durante una conversación con Nabila, la empresaria recordó un incómodo encuentro que tuvo con su ex esposo mientras compartía con su última pareja, un hombre estadounidense.

Según relató Pavic, el incidente ocurrió durante un asado, instancia a la que Ríos llegó de improviso. “Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos. De repente, viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo”, confesó la participante.

Por otro lado, el reality también mostró el avance en la relación entre Paula y Camilo, quienes disfrutaron de su primera cita romántica. “Me siento súper protegida por ti, sé que nunca vas a cruzar un límite. Por eso cada vez me abro más a ti”, expresó Pavic, mientras que Camilo reafirmó su compromiso: “No te voy a fallar, acuérdate. Te quiero cuidar”.

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