17/06/2026
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Paz Miranda deleitará al público de Valparaíso con concierto gratuito en Duoc UC

Marcelo Andrade Saez

La destacada cantautora chilena presentará su fusión de jazz y música latinoamericana en un evento abierto a toda la comunidad.

Paz Miranda mirando hacia arriba con hojas y luz solar de fondo.

El Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso se prepara para recibir a la reconocida artista nacional Paz Miranda, quien ofrecerá un concierto gratuito este viernes 19 de junio, a las 19:00 horas, en el teatro del Edificio Cousiño.

La cantante, compositora e intérprete ha forjado una propuesta artística que entrelaza el jazz, la canción de raíz latinoamericana y exploraciones sonoras contemporáneas, consolidando una carrera que la ha llevado a diversos escenarios del país.

Paz Miranda actuando en un escenario con su banda.

En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de sus creaciones más recientes, en una experiencia caracterizada por la sensibilidad interpretativa, la riqueza instrumental y una identidad artística que dialoga con las tradiciones musicales latinoamericanas desde una perspectiva actual.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación cultural de Duoc UC Sede Valparaíso, orientada a acercar expresiones artísticas de calidad a la comunidad y a fomentar el desarrollo cultural de la ciudad a través de una cartelera continua de actividades gratuitas.

Paz Miranda y su banda ensayando en un estudio.

El concierto, dirigido a público general, tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Las inscripciones gratuitas ya están disponibles a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/Hnsywv8bmm

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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