Paz Miranda deleitará al público de Valparaíso con concierto gratuito en Duoc UC

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La destacada cantautora chilena presentará su fusión de jazz y música latinoamericana en un evento abierto a toda la comunidad.

El Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso se prepara para recibir a la reconocida artista nacional Paz Miranda, quien ofrecerá un concierto gratuito este viernes 19 de junio, a las 19:00 horas, en el teatro del Edificio Cousiño.

La cantante, compositora e intérprete ha forjado una propuesta artística que entrelaza el jazz, la canción de raíz latinoamericana y exploraciones sonoras contemporáneas, consolidando una carrera que la ha llevado a diversos escenarios del país.

En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de sus creaciones más recientes, en una experiencia caracterizada por la sensibilidad interpretativa, la riqueza instrumental y una identidad artística que dialoga con las tradiciones musicales latinoamericanas desde una perspectiva actual.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación cultural de Duoc UC Sede Valparaíso, orientada a acercar expresiones artísticas de calidad a la comunidad y a fomentar el desarrollo cultural de la ciudad a través de una cartelera continua de actividades gratuitas.

El concierto, dirigido a público general, tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Las inscripciones gratuitas ya están disponibles a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/Hnsywv8bmm

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.