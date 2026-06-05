PDI detiene a dos personas con armamento en la Población El Portal de Quillota

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La Fiscalía de Quillota, junto a la PDI, concretó un procedimiento en el sector San Pedro que derivó en la detención de un menor y un adulto por porte ilegal de armas y municiones.

Un exitoso procedimiento coordinado entre la Fiscalía de Quillota y la Sección Modelo Territorial Cero (MT0) de la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó a cabo en la Población El Portal, específicamente en el Sector San Pedro de Quillota. La operación resultó en la detención de dos individuos, uno de ellos menor de edad, quienes portaban un importante arsenal.

Durante el operativo, se incautó una cantidad significativa de armamento, lo que llevó a la imputación de los detenidos por porte ilegal de arma de fuego, porte de arma prohibida y porte de municiones.

Tras las detenciones, se definieron las medidas cautelares para ambos implicados. El menor de edad fue dejado con arresto total y quedó bajo la sujeción del Servicio Nacional de Menores (Sename). En tanto, el adulto fue puesto en prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 90 días para el caso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.