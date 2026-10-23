Película “Me rompiste el corazón” dará cierre al 2° Festival de Cine Miradas Mayores en San Felipe

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La jornada de clausura se llevará a cabo este sábado 24 de octubre en el Liceo Dr. Roberto Humeres e incluirá la premiación de la competencia de cortometrajes.

Con una programación dedicada al cine chileno y a las historias que forman parte de la memoria cultural del país, el Festival de Cine Miradas Mayores se prepara para cerrar su segunda edición este sábado 24 de octubre en el Liceo Dr. Roberto Humeres de San Felipe. La jornada contempla funciones gratuitas, la premiación de los cortometrajes iberoamericanos en competencia y la exhibición de la película de clausura “Me rompiste el corazón”.

El cierre del festival está programado para las 18:00 horas con la cinta dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz, Carmen Gloria Bredsky, Carolina Paulsen y Gustavo Becerra. La producción narra la historia de Roberto Parra Sandoval, creador de la cueca chora y cronista de la bohemia porteña, cuya vida cambia al conocer a la Negra Ester, dando origen a una historia de amor apasionada y compleja, marcada por la música y la vida en los barrios populares de Chile.

En el marco de esta segunda edición, el festival también ha promovido espacios de encuentro entre generaciones, con la participación de la actriz Paulina Urrutia y estudiantes, propiciando el diálogo entre juventudes y personas mayores a través del cine y el intercambio de experiencias. El certamen es organizado por Ciudad Cultural Producciones, cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la colaboración de la Municipalidad de San Felipe, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua y el Liceo Dr. Roberto Humeres.

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