Personas mayores marcharon por las calles de Viña del Mar para promover el buen trato y la vejez digna

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La caminata “Paso a Paso por el Buen Trato” fue impulsada por la UVM junto a Senama, el municipio y el Observatorio del Maltrato hacia las Personas Mayores.

Con una amplia participación de personas mayores y representantes de distintas organizaciones, se realizó en la ciudad jardín la caminata “Paso a Paso por el Buen Trato”, actividad impulsada por la Universidad Viña del Mar (UVM), a través de su Programa Universidad del Adulto Mayor (UDAM), junto a la Municipalidad de Viña del Mar, Senama y el Observatorio del Maltrato hacia las Personas Mayores.

La iniciativa, enmarcada en la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de prevenir el abuso y el maltrato hacia las personas mayores, además de promover una cultura basada en el respeto, la participación y el reconocimiento de sus derechos. El recorrido se inició en la Plaza María Luisa Bombal y concluyó en la Plaza Viña del Mar, frente al Teatro Municipal.

La coordinadora del Programa Universidad del Adulto Mayor de la UVM, Corina Villarroel, explicó que la iniciativa “nació desde una mesa de trabajo integrada por la Oficina del Adulto Mayor de Viña del Mar, la Casa de Encuentro de Senama y el Observatorio del Maltrato de la comuna. Nos unimos porque creemos que es necesario visibilizar a las personas mayores y generar conciencia sobre una realidad que aún persiste. Queríamos estar presentes en las calles de Viña del Mar para demostrar que las personas mayores siguen activas, aportando y participando en la sociedad”.

Villarroel destacó además la positiva respuesta de la comunidad y el trabajo permanente que desarrolla la Universidad Viña del Mar a través de su programa Universidad del Adulto Mayor. “Actualmente contamos con 17 cursos y cerca de 400 estudiantes mayores participando en áreas como patrimonio, idiomas y computación. La apertura de estos espacios por parte de la universidad constituye un aporte significativo para promover el aprendizaje y la participación de las personas mayores”, indicó.

Por su parte, la coordinadora regional de Senama Valparaíso, Macarena Argaluza, relevó la importancia de la actividad en el contexto de la reciente promulgación de la Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

“El 15 de junio conmemoramos el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha especialmente significativa este año debido a la promulgación de la Ley Integral de Personas Mayores. Esta normativa representa un avance importante para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores en nuestro país”, afirmó Argaluza.

Asimismo, valoró el compromiso de las instituciones participantes en la organización de la caminata. “Es muy relevante que la Universidad Viña del Mar contribuya a visibilizar a las personas mayores y que el municipio se sume a este esfuerzo. Este trabajo conjunto fortalece la promoción de una vejez digna y con mayor participación social”, agregó.

La caminata formó parte de las actividades desarrolladas en la región para fomentar el buen trato hacia las personas mayores y reforzar el compromiso de las instituciones con la construcción de comunidades más inclusivas y respetuosas del proceso de envejecimiento.

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