Pescadores de Bahía Narau avanzan en la construcción de su planta de procesamiento de jibia en Puchuncaví

Cargando... Cargando...

La Federación de Pescadores Artesanales de Bahía Narau espera la autorización definitiva de la Dirección de Obras Municipales para iniciar las faenas de su planta de congelados.

Con optimismo, los trescientos pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Bahía Narau aguardan la autorización definitiva de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví para comenzar la construcción de su futura planta de procesamiento de jibia. El proyecto, que busca fortalecer el desarrollo productivo de decenas de familias, dio un paso clave tras el reingreso de los antecedentes técnicos a la DOM.

Patricio Sepúlveda, director del proyecto, señaló que el proceso administrativo se encuentra en su etapa final. “Hemos avanzado mucho con todos los permisos, entre ellos el alcantarillado particular y la pertinencia del Servicio de Evaluación Ambiental, por nombrar algunos. Solamente nos falta la autorización que debe otorgar el Minvu por correcciones que nos solicitó la Dirección de Obras Municipales”, explicó.

Mientras se completa la tramitación, ya se han ejecutado obras preliminares, como el cierre perimetral y la habilitación de accesos. Respecto a las preocupaciones ambientales, el presidente de la Federación, Hugo Poblete, entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad: “A los vecinos de Puchuncaví y a nuestros pescadores, les queremos transmitir tranquilidad. Hemos tomado todos los resguardos respecto de los reeles y de las medidas ambientales”. La planta, diseñada para procesar un volumen menor que otras instalaciones de la región, no contempla descargas de aguas residuales en el sector, utilizando un sistema de estanques para su gestión externa.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

