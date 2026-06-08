Pescadores de Bahía Narau recurren a Contraloría por retraso en planta procesadora

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La iniciativa, impulsada por la Federación de Pescadores de Quintero-Puchuncaví, busca agregar valor a los productos del mar y generar empleo local en la zona.

Representantes de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau de Quintero-Puchuncaví presentaron una reclamación formal ante la Contraloría Regional de Valparaíso, manifestando su preocupación por una serie de acciones del Municipio de Puchuncaví que, a su juicio, han retrasado el proyecto de construcción de una planta procesadora de alimentos destinada al fortalecimiento de la pesca artesanal.

La presentación fue realizada con el patrocinio jurídico del abogado Tomás de Rementería, quien explicó que el objetivo de la acción es solicitar que se respeten los procedimientos administrativos ya desarrollados para concretar una iniciativa largamente esperada por los trabajadores del mar.

“Lo que buscamos, es que el alcalde cumpla la Ley. Este proyecto representa un anhelo histórico para los pescadores, quienes han enfrentado múltiples dificultades para procesar la jibia que extraen y para obtener mejores condiciones de comercialización. La planta permitirá agregar valor a productos locales de calidad y abrir nuevas oportunidades de mercado”, aclaró el abogado.

De acuerdo con los antecedentes presentados ante el organismo contralor, los pescadores solicitan que se revisen las actuaciones que podrían interferir en procesos administrativos que ya se encuentran completados, quedando pendiente únicamente la tramitación correspondiente a la Dirección de Obras Municipales.

Según señaló el abogado, “El alcalde puede tener la opinión que quiera, pero acá los alcaldes no hacen lo que quieren. En Derecho Público se tiene que hacer lo que está permitido. Y nosotros lo que queremos es que la Contraloría le diga al alcalde que por favor se abstenga de realizar acciones que tienden a interrumpir procesos administrativos que ya se encuentran completos o intervenir en el único que es pendiente que es la dirección de obras municipales”.

La futura planta procesadora será administrada por la Federación de Pescadores de Quintero-Puchuncaví una vez finalizada su construcción, y el proyecto tiene como propósito potenciar el desarrollo productivo de la pesca artesanal, generar empleo local y fortalecer el encadenamiento productivo de los sindicatos asociados. Inicialmente, la instalación estará orientada al procesamiento de recursos hidrobiológicos, considerando a la jibia como su principal materia prima debido a la alta disponibilidad de esta especie en la zona. La infraestructura permitirá también procesar otros productos del mar, ampliando las oportunidades de desarrollo para el sector pesquero local.

Hugo Poblete, Presidente de la Federación de Pescadores de Bahía Narau, explicó lo que esperan: “Hoy estamos acá en la Contraloría haciendo una la denuncia que tiene que ver con las declaraciones que dio hace un tiempo atrás el alcalde de Puchuncaví, donde dice directamente que no nos otorgue los permisos ambientales de nuestra empresa, que ya están emitidos así es que vinimos justo acá con nuestro abogado a dejar esta denuncia”, puntualizó Poblete.

Los dirigentes de la Federación destacaron que la iniciativa constituye una oportunidad concreta para impulsar la economía de Quintero y Puchuncaví, promoviendo la colaboración entre el mundo privado y las organizaciones de pescadores artesanales, con beneficios directos para las familias que dependen de esta actividad productiva.

Finalmente, los representantes del gremio manifestaron su confianza en que la Contraloría Regional analizará los antecedentes presentados y contribuirá a garantizar que el proyecto continúe avanzando conforme a la normativa vigente.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.