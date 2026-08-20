Pescadores y acuicultores afectados por temporales ya pueden postular a fondo de reactivación económica

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El INDESPA activó un concurso especial con 600 millones de pesos para financiar la reparación y reposición de equipos dañados por los sistemas frontales de julio.

Con el objetivo de apoyar la recuperación de los equipamientos y unidades productivas del sector pesquero y acuícola de pequeña escala, que se vieron afectados por el sistema frontal del último mes, el INDESPA activó este martes el concurso especial de Reactivación Económica, que destina inicialmente 600 millones de pesos para financiar la reparación y reposición de equipos claves en la operación productiva de las caletas.

La convocatoria está dirigida a pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que hayan sufrido pérdidas en embarcaciones, motores, equipos de buceo u otros elementos registrados ante la autoridad marítima. Asimismo, podrán postular organizaciones de pescadores que registren daños en unidades productivas como grúas, winches, pescantes, plantas de proceso, puestos de venta y otros activos, además de acuicultores de pequeña escala presentes en el Registro Nacional de Acuicultura de Pequeña Escala (RNAPE).

En una primera etapa, este programa considera cobertura para la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, y las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Un requisito fundamental es que las afectaciones deben estar en el catastro elaborado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos, sostuvo que “la prioridad de esta convocatoria es que los pescadores, acuicultores y caletas afectadas puedan recuperar los bienes dañados y retomar sus faenas productivas. Esta medida se focaliza y basa en el catastro oficial de daños, y los recursos se asignarán conforme a la magnitud de los daños y de las necesidades más urgentes detectadas en terreno”.

Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 16 de septiembre a través del sitio web institucional www.indespa.cl, donde también están disponibles los requisitos detallados para optar a este llamado.

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