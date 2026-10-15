Piaf en Rose: la apasionada historia de amor de Edith Piaf llega a Valparaíso

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La obra teatral que revive el intenso romance entre la legendaria cantante francesa y el boxeador Marcel Cerdán se presentará en el Centro Cultural IPA.

Una de las historias de amor más apasionadas y trágicas de la música francesa volverá a cobrar vida en Valparaíso con “Piaf en Rose… Edith Piaf y Marcel Cerdán en un himno al amor”, montaje teatral que se presentará el próximo jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, en Sala Teatro IPA. Esta función es parte de la programación con que el Centro Cultural IPA celebra sus 98 años de existencia.

La obra, presentada por la Fundación Teatro Teatrín, invita al público a sumergirse en un episodio profundamente significativo de la vida de Edith Piaf, una de las voces más emblemáticas de la música del siglo XX. Escrita y dirigida por Claudio Vidal, quien además comparte escenario con la actriz Alejandra Jiménez Cid, la puesta en escena reconstruye la relación entre Piaf y el boxeador francés Marcel Cerdán, un romance que desafió las convenciones de su época y que terminó abruptamente con la muerte del deportista en un accidente aéreo.

Ambientada en 1946, la historia comienza con el encuentro de ambos personajes en Nueva York y el desarrollo de una relación clandestina. La inesperada muerte de Cerdán, cuando viajaba para reunirse con Piaf, provocó en la artista un profundo quiebre emocional. El dolor, la ausencia y el recuerdo de aquel amor se convertirían en parte esencial de su universo creativo, dando origen a una de sus interpretaciones más reconocidas: “Hymne à l’amour” (Himno al amor), canción dedicada a Marcel Cerdán.

La presentación se enmarca en la programación aniversario del Centro Cultural IPA, institución que durante octubre celebra 98 años de trayectoria. La función se realizará en Condell 1349, Valparaíso, con un sistema de aporte voluntario y reservas disponibles a través de Passline.

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