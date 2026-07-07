Pilotos territoriales buscarán destrabar la regularización de Organizaciones de Usuarios de Agua en la Región de Valparaíso

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La iniciativa surge de un acuerdo entre actores públicos, privados y de la academia para acompañar a las organizaciones en la correcta inscripción de sus derechos ante el plazo crítico de abril de 2027.

El Comité Ejecutivo del Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso dio un paso clave en el inicio de su segundo año de ejecución, tras acordar el desarrollo de pilotos territoriales con distintas Organizaciones de Usuarios de Agua. Estas experiencias serán impulsadas como un trabajo conjunto entre actores públicos, privados, productivos y de la academia, con el propósito de acompañarlas en el proceso de inscripción y regularización de sus derechos de aprovechamiento de aguas.

El acuerdo fue adoptado durante la realización del primer Comité Ejecutivo del segundo año de ejecución del programa, instancia en la que sus integrantes coincidieron en la necesidad de generar una respuesta articulada frente al plazo crítico de abril de 2027, fecha límite para que los titulares de derechos de agua avancen en su regularización.

Ricardo Astorga, gerente del Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso, destacó que uno de los principales avances del Comité Ejecutivo fue precisamente el acuerdo entre sus integrantes para iniciar este trabajo piloto en el territorio: “Uno de los principales aspectos positivos que tuvimos en esta reunión fue que ya hemos concordado en que vamos a realizar pilotos en las Organizaciones de Usuarios de Agua, para que accedan a la inscripción de sus derechos de agua en forma correcta. Esto va a ser importante porque será un esfuerzo conjunto de distintos actores, tanto privados como públicos, entre ellos el Gobierno Regional, la Seremi de Agricultura, INDAP, la Comisión Nacional de Riego, las Juntas de Vigilancia, los canalistas y, por supuesto, Transforma Gestión Hídrica”.

“Esto va a permitir ser un espejo para las demás organizaciones que están en el proceso y que desean avanzar, pero que por uno u otro motivo no han podido hacerlo. Esperamos prontamente tener concretados estos pilotos, de manera que todos puedan conocer las experiencias, aprendizajes y conclusiones que vayamos obteniendo de este proceso, que es fundamental para los regantes y que tiene una componente de competitividad muy alta para el sector agroalimentario”, afirmó Astorga.

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