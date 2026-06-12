Pinturas históricas de Viña del Mar son exhibidas en Aeropuerto de Buenos Aires como promoción turística

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Tres valiosas obras del Museo Palacio Vergara viajan digitalmente para promocionar Viña del Mar como destino cultural en aeropuertos latinoamericanos.

Tres importantes pinturas históricas de Viña del Mar, pertenecientes a la colección del Museo Palacio Vergara, están siendo exhibidas en el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires, Argentina. Esta iniciativa forma parte del proyecto VOLARTE, que busca impulsar a la comuna como un referente y destino turístico cultural.

Las obras seleccionadas para esta promoción internacional son “El Martirio de San Andrés” (1637) de Luca Saltarello, el “Martirio de Santa Paulina” (1880) de Gabriel Guay y “La Vendimia” (1896) de Joaquín Sorolla. Estas piezas se transmiten en pantallas LED 360° como parte de exposiciones digitales itinerantes que VOLARTE lleva a los aeropuertos más importantes del continente.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su orgullo por la proyección del patrimonio cultural de la ciudad. “Como municipio estamos profundamente orgullosos de que parte de nuestro valioso patrimonio cultural, resguardado en el Museo Palacio Vergara, pueda proyectarse a millones de personas en todo el continente. Esta es una oportunidad única para mostrar al mundo la riqueza artística de nuestra ciudad y reafirmar a Viña del Mar como un destino turístico cultural de primer nivel”, afirmó.

Ripamonti extendió una invitación a visitar los recintos patrimoniales de la comuna, destacando sus colecciones permanentes únicas y su dedicación a la preservación de la identidad e historia local, lo que posiciona a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile.

La iniciativa, que se desarrolla en aeropuertos de 10 países latinoamericanos, estima una interacción con las obras por parte de más de 500 millones de pasajeros en un periodo de 24 meses. Anteriormente, las obras del museo viñamarino fueron exhibidas con éxito en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.