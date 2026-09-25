Pizzería porteña Ciudad de Pie se consagra como subcampeona mundial de Pizza Napoletana

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El emprendimiento de Valparaíso obtuvo el segundo lugar en la categoría Vera Pizza Napoletana del Vera Pizza Champion, competencia que reunió a más de 350 maestros de 30 países.

Ocho años de trabajo, práctica y dedicación llevaron a Ciudad de Pie a uno de los escenarios más importantes de la pizza napolitana a nivel mundial. La pizzería porteña obtuvo el segundo lugar en la categoría Vera Pizza Napoletana del Vera Pizza Champion, campeonato organizado por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), que reunió en Italia a más de 350 maestros pizzaiolos provenientes de más de 30 países.

El reconocimiento fue obtenido por Renato Colombo, socio fundador de Ciudad de Pie junto a Sebastián Toledo. Para Renato, el momento del podio estuvo marcado por el recuerdo de los años de trabajo y también de su padre, Giovanni Colombo, inmigrante italiano que llegó a Valparaíso en 1956. “Cuando comenzamos esta aventura, lo primero que se me vino a la mente y al corazón fue todo el camino recorrido, los años de trabajo duro, de sacrificio, de práctica constante e interminable”, recuerda Renato.

Para la competencia, Renato presentó una pizza margherita, elaborada bajo los mismos estándares que diariamente ofrece a sus clientes en Valparaíso. “En Nápoles no tuvimos que hacer nada distinto. Competimos haciendo exactamente la misma pizza que le servimos a nuestros clientes día a día en el puerto”, destaca el pizzaiolo. Tras este éxito, el emprendimiento proyecta continuar profesionalizando a su equipo y prepara la apertura de un nuevo local entre Reñaca y Concón para este año.

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