Plataforma 500 Años se reúne con alcaldesa Camila Nieto para impulsar el futuro de Valparaíso

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Representantes de la iniciativa presentaron a la jefa comunal gestiones internacionales con la CAF y la SEGIB, invitando a la ciudad puerto a incorporarse a la “Alianza Iberoamérica 500+”.

En una audiencia clave orientada a abordar fórmulas para un desarrollo estratégico y urbanístico de la ciudad de cara a su próximo centenario, los representantes de la Plataforma 500 Años se reunieron con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto. El encuentro contó con la participación del futuro embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, y del abogado porteño Rodrigo Díaz Yubero, quienes abordaron la creación formal de una plataforma ciudadana y de la Corporación por los 500 años de Valparaíso camino al año 2036.

Durante la cita, Chahuán y Díaz subrayaron el rol de liderazgo fundamental que el municipio de Valparaíso está llamado a ejercer en esta iniciativa institucional y coincidieron en la urgencia de enfrentar con visión de Estado los desafíos más críticos que aquejan a la comuna, tales como el repoblamiento urbano, la diversificación de la matriz productiva regional, el fortalecimiento de la colaboración público-privada y la necesidad de asegurar financiamiento prioritario para la ejecución de proyectos emblemáticos en la ciudad puerto.

Asimismo, expusieron ante la máxima autoridad comunal las gestiones internacionales llevadas a cabo para articular el trabajo de la plataforma local con organismos multilaterales de primer orden. En este sentido, detallaron los lazos establecidos para allegar capacidades y recursos desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En la misma línea, se reiteró la invitación formal a la alcaldesa Camila Nieto para incorporar activamente a Valparaíso en la prestigiosa red internacional “Alianza Iberoamérica 500+”.

Finalmente, los impulsores del encuentro reafirmaron el compromiso de la Plataforma por los 500 años con el progreso integral de la comuna, destacando su carácter transversal, independiente y abierto a todas las sensibilidades de la sociedad civil. La instancia aspira a consolidarse como un espacio de convergencia y un catalizador de ideas, tendiendo los puentes necesarios entre diversos actores del ámbito nacional e internacional para el beneficio y desarrollo sostenible de la ciudad de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.