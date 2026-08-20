Plaza Colombia de Viña del Mar será renovada para mejorar condiciones de seguridad y recreación

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El proyecto de mejoramiento integral, que contempla una inversión de $323 millones, busca transformar este emblemático espacio del borde costero mediante la renovación de juegos infantiles y la creación de nuevas zonas deportivas.

Un mejoramiento integral de diversos sectores de la Plaza Colombia, ubicada en pleno borde costero, ejecutará el Municipio de Viña del Mar con el objetivo de realizar una transformación sostenible en el tiempo para recuperar y mejorar las condiciones de seguridad de este tradicional espacio público de la ciudad. La adjudicación de las obras, propuesta por la alcaldesa Macarena Ripamonti, fue aprobada por el Concejo Municipal e implica una inversión de $323 millones, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “invertir de manera equilibrada tanto en los cerros como en el borde costero, para que la comunidad pueda disfrutar de mejores espacios públicos, es una prioridad para el Municipio de Viña del Mar. Por eso, hemos logrado impulsar un importante proyecto de renovación de Plaza Colombia, que contempla más y mejor iluminación, la renovación de los juegos infantiles y una modernización integral de este espacio”.

La jefa comunal precisó que “contar con juegos sensoriales y nuevos espacios deportivos, como equipamiento de calistenia, fue también una de las principales prioridades del proyecto, buscando que personas de distintas edades puedan disfrutar y desarrollar actividades al aire libre”. El diseño, elaborado tras un proceso de participación ciudadana, abarca una superficie de 2.800 m2 e incluirá sombreaderos, mobiliario urbano, paisajismo costero sostenible y nuevas luminarias de mayor potencia.

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