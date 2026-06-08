Polideportivo de Limache registra 98% de avance y pronto abrirá sus puertas

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La obra, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso con una inversión de más de 3.583 millones de pesos, promete un espacio de alto estándar para la comunidad, con multicancha, graderías, camarines y salas multiuso.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, y los consejeros regionales de la Provincia de Marga Marga, realizaron una visita inspectiva a las obras de mejoramiento del Polideportivo de Limache. Este proyecto, que cuenta con un 98% de avance, ha sido financiado por el Gobierno Regional con una inversión de 3.583.958 millones de pesos, consolidándose como una de las iniciativas deportivas más relevantes impulsadas por el GORE entre 2021 y 2026.

Este proyecto está diseñado para beneficiar a 1.945 personas, fortaleciendo la práctica deportiva, ampliando la oferta de espacios comunitarios y consolidando un equipamiento de alto estándar para el desarrollo de actividades recreativas, formativas y competitivas en la comuna.

Tras la visita, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló: “aquí hay una obra gigantesca, son más de 3.583 millones de pesos los que hemos destinado, le falta menos del 1% para poder inaugurar. Estoy muy contento de poder ver las obras, una obra sólida, de máxima tecnología. Darle las gracias también a los consejeros regionales que hacen posible esto también; sin duda, el trabajo colaborativo es fundamental. Aquí van a haber cientos de niños practicando diversas disciplinas, pero finalmente es un espacio recuperado para la comunidad. Como hemos dicho siempre: cuando se apuesta por el deporte y la cultura como piedras angulares del buen desarrollo no nos equivocamos”.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, comentó: “este polideportivo viene a cambiar la actividad física acá en la comuna. Este es un proyecto de larga data y súper importante de reconocer cómo las buenas obras terminan convirtiéndose en cambios transversales para la comunidad. Quiero valorar positivamente la disposición tanto del Consejo Regional, ya que nos hemos juntado con ellos y saben la importancia de este proyecto y agradezco a los cuatro consejeros de Marga Marga, pero también del Gobernador, porque obviamente estos proyectos de gran envergadura siempre tienen complicaciones y ahí es donde la gestión técnico-política tienen que trabajar de la mano y agradezco al gobernador Mundaca”.

Las obras contemplan la construcción de 1.569,6 M² de infraestructura deportiva, incluyendo una multicancha con estándar competitivo, graderías, sala multiuso, camarines, baños públicos y áreas de apoyo.

Flavio Gaona, deportista de la disciplina de Voleibol, comentó respecto a este nuevo recinto que será inaugurado próximamente: “las instalaciones están muy buenas, la cancha espectacular, muy bueno el material. Espero que entre la gente, porque están muy buenas las instalaciones, que vean que es un buen centro deportivo en Limache”.

Cabe señalar que, entre el periodo 2021 y 2026, el Gobierno Regional de Valparaíso ha priorizado para la comuna de Limache una cartera de inversión por 13.784.533 millones de pesos, donde las áreas de deporte, transporte y movilidad, salud y seguridad concentran el 87,6% de la inversión regional priorizada.

“Desde el año 2021 a la fecha el Gobierno Regional ha destinado más de 13 mil millones de pesos en inversión pública en la comuna de Limache, con su alcalde hemos trabajado muy colaborativamente. Estamos ad portas de adjudicar la licitación de la Avenida República que es una de las avenidas estructurante de la comuna. Hace unos días, en la primera y gran bajada de cartera aprobamos la posta rural en Lliu-Lliu, que es muy emblemática también para nosotros (…) esta obra prácticamente construida confirma la importancia que tiene el buen uso de los recursos públicos”, indicó el Gobernador Mundaca.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.