Por terremoto en Nueva Zelanda: Decretan alerta preventiva de tsunami
Tras los tres terremotos que se registraron durante la jornada de este jueves en Nueva Zelanda, el último a las 16 horas de Chile con 8,1 grados a 1.169 kilómetros al NorOeste de Auckland. La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó alerta preventiva por riesgo de tsunami en las costas del país, desde Arica a Magallanes,incluyendo el territorio insular.
De acuerdo a lo , LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES:
ISLA DE PASCUA 05-03-2021 01:03 (H.C.) 04-03-2021 23:03 (H.I.)
ANTARTICA BASE PRAT 05-03-2021 04:13
JUAN FERNANDEZ 05-03-2021 04:20
LEBU 05-03-2021 04:39
BAHIA MANSA 05-03-2021 04:41
ANTARTICA BASE OHIGGINS 05-03-2021 04:41
ANCUD 05-03-2021 04:44
SAN FELIX 05-03-2021 04:46
NEHUENTUE 05-03-2021 04:51
CORRAL 05-03-2021 04:53
ISLA QUIRIQUINA 05-03-2021 04:55
TALCAHUANO 05-03-2021 04:55
COLIUMO 05-03-2021 04:55
CORONEL 05-03-2021 05:03
BUCALEMU 05-03-2021 05:04
QUEULE 05-03-2021 05:05
CONSTITUCION 05-03-2021 05:08
VALPARAISO 05-03-2021 05:11
CALETA METEORO 05-03-2021 05:13
SAN ANTONIO 05-03-2021 05:15
PICHIDANGUI 05-03-2021 05:19
QUINTERO 05-03-2021 05:20
PUERTO MELINKA 05-03-2021 05:21
PUERTO ALDEA 05-03-2021 05:21
COQUIMBO 05-03-2021 05:28
PUNTA DE CHOROS 05-03-2021 05:30
HUASCO 05-03-2021 05:36
CALDERA 05-03-2021 05:43
CHANARAL 05-03-2021 05:52
PUERTO MONTT 05-03-2021 05:54
TALTAL 05-03-2021 06:00
CALETA PAPOSO 05-03-2021 06:01
ANTOFAGASTA 05-03-2021 06:07
MEJILLONES 05-03-2021 06:11
TOCOPILLA 05-03-2021 06:20
IQUIQUE 05-03-2021 06:29
PATACHE 05-03-2021 06:31
CASTRO 05-03-2021 06:32
PISAGUA 05-03-2021 06:36
ARICA 05-03-2021 06:37
PUERTO WILLIAMS 05-03-2021 07:59
CHACABUCO 05-03-2021 11:59
PUERTO EDEN 05-03-2021 12:52
GREGORIO 05-03-2021 16:40
PUNTA ARENAS 05-03-2021 19:31
H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTAL
H.M. = HORA DE MAGALLANES
LAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL: 04/03/2021 16:28 (04/03/2021 19:28 U.T.C.)
MAGNITUD: 8.1
FUENTE: PTWC
LATITUD: 29°36’S
LONGITUD: 176°0’W
REFERENCIA GEOGRAFICA: 1169 KM AL NE DE AUCKLAND, NUEVA ZELANDA
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
SI ONEMI HA DECRETADO EVACUACION PREVENTIVA, ESTA SE MANTENDRA HASTA QUE SEA CANCELADA.
EL PROCESO DE MODELACION Y ANALISIS CON SIPAT SE EFECTUO CONSIDERANDO EL PEOR ESCENARIO PARA ESTE EVENTO
ESTADO DE ALARMA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MAYOR.
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA