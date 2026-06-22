Positividad por virus respiratorios alcanza su nivel más alto del año: académico advierte que las vacaciones de invierno no detienen los contagios

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La circulación viral llegó al 52% en 2026, mientras expertos llaman a no bajar la guardia y recuerdan que el receso escolar no elimina el riesgo de enfermar.

Las vacaciones de invierno suelen asociarse a un menor contacto entre escolares, pero eso no implica que disminuya el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Por el contrario, este año el escenario epidemiológico obliga a extremar las medidas de prevención. Según el último Reporte de la Campaña de Invierno del Ministerio de Salud, la positividad de las muestras respiratorias alcanzó un 52%, el registro más alto de todo 2026. A ello se suma un incremento sostenido de la circulación de Influenza B y una cobertura de vacunación que aún presenta brechas importantes en niños pequeños y adultos mayores.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud implementó una estrategia extraordinaria junto a Metro de Santiago, habilitando puntos de vacunación en distintas estaciones para facilitar el acceso durante las vacaciones de invierno. Expertos explican que este tipo de iniciativas son relevantes porque permiten acercar la vacunación justamente cuando las familias modifican sus rutinas y aumentan los desplazamientos hacia espacios cerrados y de alta concurrencia.

Jaime Lepe, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Alba, detalla que “las vacaciones de invierno no significan que los virus también descansen. De hecho, muchas familias pasan más tiempo en centros comerciales, transporte público o actividades bajo techo, donde la transmisión respiratoria puede aumentar”.

El experto enfatiza que “la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Mientras antes se inmunicen, antes desarrollarán la protección necesaria para enfrentar el período de mayor circulación viral”.

Al precisar los datos sobre la cobertura de vacunación, se encuentra que la de la Influenza alcanza un 74,5% con 7.743.018 de dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%; mientras que los niños de 6 meses a 5 años (60%), embarazadas (64,7%) y personas de 60 años y más (59,7%) presentan un menor avance.

Además del llamado a vacunarse, los especialistas recomiendan mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, reforzar el lavado frecuente de manos, cubrir nariz y boca al toser o estornudar y evitar el contacto con otras personas cuando existan síntomas respiratorios. Además, enfatizan en no relajarse por el período de vacaciones de invierno.

“Existe la idea de que al suspenderse las clases disminuyen automáticamente los contagios, pero las vacaciones cambian los lugares de exposición, no necesariamente los eliminan. Por eso es importante mantener las medidas de prevención incluso durante el descanso”, dice Jaime Lepe.

Los expertos advierten que el actual escenario epidemiológico demuestra que el invierno aún no alcanza su punto más complejo, por lo que las próximas semanas serán claves para aumentar la cobertura de vacunación y reducir el impacto sobre la red asistencial.

“Lo que más preocupa este año es que la Influenza B está mostrando un comportamiento poco habitual para esta época y existen antecedentes internacionales que indican que puede provocar cuadros más severos en población pediátrica. Esa es una razón adicional para no postergar la vacunación”, sentenció el académico de la Universidad del Alba.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.