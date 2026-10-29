29/10/2026
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Power Peralta traen la magia de Circo Kai a la Quinta Vergara

Marcelo Andrade Saez

Los hermanos Gabriel y Raúl Peralta presentan este sábado 31 de octubre su espectacular montaje de circo contemporáneo y danza urbana en la Ciudad Jardín.

Los Power Peralta junto a su elenco durante una presentación de Circo Kai.

Los reconocidos referentes de la danza urbana nacional, Gabriel y Raúl Peralta, llegan este sábado 31 de octubre a la Quinta Vergara con su más reciente producción, “Circo Kai”. El espectáculo, que ya ha recorrido diversas ciudades del país, promete una experiencia artística de gran escala que fusiona circo contemporáneo, acrobacias, música y tecnología.

“Circo Kai es la nueva aventura del Circo 2026: un viaje extraordinario a un mundo submarino donde la magia del océano se encuentra con el circo”, destaca la producción sobre este montaje que cuenta con un elenco internacional proveniente de países como Rusia, Ucrania, Tanzania, China y Argentina. La puesta en escena, que involucra a cerca de 100 personas, es dirigida por creativos de Canadá y Chile.

La historia central sigue a Jumbito, quien junto a sus amigos se embarca en una travesía hacia las profundidades del océano. Tras su paso por el Santander Arena, donde realizaron tres funciones en una sola jornada, los bailarines continúan su gira nacional que contempla 19 ciudades, incluyendo Chillán, Talcahuano, Curicó, Talca, La Serena, Antofagasta, Arica e Iquique. Los interesados en asistir pueden consultar los detalles de las funciones en el sitio web www.circokai.cl o a través de las redes sociales de los artistas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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