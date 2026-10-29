Power Peralta traen la magia de Circo Kai a la Quinta Vergara

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Los hermanos Gabriel y Raúl Peralta presentan este sábado 31 de octubre su espectacular montaje de circo contemporáneo y danza urbana en la Ciudad Jardín.

Los reconocidos referentes de la danza urbana nacional, Gabriel y Raúl Peralta, llegan este sábado 31 de octubre a la Quinta Vergara con su más reciente producción, “Circo Kai”. El espectáculo, que ya ha recorrido diversas ciudades del país, promete una experiencia artística de gran escala que fusiona circo contemporáneo, acrobacias, música y tecnología.

“Circo Kai es la nueva aventura del Circo 2026: un viaje extraordinario a un mundo submarino donde la magia del océano se encuentra con el circo”, destaca la producción sobre este montaje que cuenta con un elenco internacional proveniente de países como Rusia, Ucrania, Tanzania, China y Argentina. La puesta en escena, que involucra a cerca de 100 personas, es dirigida por creativos de Canadá y Chile.

La historia central sigue a Jumbito, quien junto a sus amigos se embarca en una travesía hacia las profundidades del océano. Tras su paso por el Santander Arena, donde realizaron tres funciones en una sola jornada, los bailarines continúan su gira nacional que contempla 19 ciudades, incluyendo Chillán, Talcahuano, Curicó, Talca, La Serena, Antofagasta, Arica e Iquique. Los interesados en asistir pueden consultar los detalles de las funciones en el sitio web www.circokai.cl o a través de las redes sociales de los artistas.

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