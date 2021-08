Presentan plan de emergencia en edificios y condominios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en compañía del gerente de Tecnología de la empresa Edifito, Guillermo Márquez, presentó una guía práctica para la elaboración de un “Plan de Emergencia” en edificios y condominios, insumo que deben tener por ley todas las copropiedades para la evacuación de los residentes en caso de incendio o sismo.

Esta guía, elaborada por la empresa Edifito con apoyo del Minvu, orienta a los administradores sobre la construcción e implementación de un plan de emergencias en sus respectivos condominios, el cual debe ser revisado y actualizado anualmente por el comité de administración.

Sobre esto, el ministro Felipe Ward precisó que “está vigente la obligación legal de tener un Plan de Emergencia por parte de todos los condominios y hay ciertos requisitos que naturalmente debe tener. Nuestro país es un país sísmico, lamentablemente cada cierto tiempo y con cierta frecuencia se producen incendios en viviendas y también en condominios como lo hemos visto en las últimas horas en la Región Metropolitana. Eso es algo que podemos evitar y podemos prevenir.”

“Tener un Plan de Emergencia no solamente es una buena idea cuando se trata de edificios de condominios, cuando se trata de viviendas que están en condominios, sino que además es una obligación. Hay que contratar a un prevencionista de riesgo, debe elaborarse este Plan de Emergencia y luego debe ser presentado a Bomberos”, añadió la autoridad.

Cabe señalar que la generación de un Plan de Emergencia busca dar cumplimiento a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria que se encuentra en tramitación en el Congreso. Su objetivo es evitar accidentes o situaciones de emergencias; detección y alerta temprana de la emergencia; respuesta y reacción de control rápida; minimización de daños y consecuencias; y, pronta normalización de las actividades.

Según Guillermo Márquez, de Edifito, “trabajamos mucho en poder apoyar a la comunidad de todo Chile para entregar herramientas que permitan mejorar, en este caso, la difusión de los planes de emergencia. Contamos con una biblioteca donde está todo disponible para que toda la gente esté informada. No sacamos nada con que un plan esté escrito muy bonito en una carpeta, pero si ese plan no es difundido y conocido para que todas las personas en caso de emergencia puedan actuar, no sirve”.

Cinco pasos para realizar un Plan de Emergencia

Analiza las amenazas y riesgos: Se debe observar y analizar el edificio, tanto a nivel externo como interno. De esta manera, se podrán identificar riesgos adicionales en caso de una emergencia.

Evalúa los recursos disponibles: Contar con un inventario de recursos te permitirá saber con qué implementos cuentas y qué mejoras puede implementar la comunidad.

Define acciones y grupos de apoyo: Este paso implica determinar las acciones operativas para llevar a cabo el Plan de Emergencia.

Lleva el plan al papel: La comunidad debe tener un croquis o plano de la edificación, donde se muestre de manera gráfica la información que se ha recopilado y esté a disposición de todos los copropietarios.

Difunde y evalúa: Para que el plan de emergencia realmente funcione se debe compartir con todos los copropietarios. Así sabrán qué hacer y cómo reaccionar ante una emergencia. Además, permitirá recoger propuestas o mejoras.