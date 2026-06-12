Presidente de FENATRAMA alerta sobre déficit de recursos para fiscalización ambiental en Chile

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La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente señala que la falta de personal fiscalizador en regiones como Magallanes dificulta la compatibilización de proyectos de inversión con la protección del medio ambiente.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA), Francisco Cabrera, advirtió sobre las limitaciones que enfrenta la institucionalidad ambiental para responder al creciente volumen de proyectos de inversión que se desarrollan en distintas regiones del país.

Según explicó, la magnitud de nuestro territorio contrasta con la limitada dotación de funcionarios disponible. “En algunos servicios existe actualmente un solo fiscalizador. Por ejemplo, en la Superintendencia y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de Magallanes hay una sola persona encargada de las labores de fiscalización y seguimiento en materias de conservación, pese a ser una de las regiones más extensas del país y clave en el avance de iniciativas vinculadas al hidrógeno verde”, indicó.

A ello se suma que las instituciones ambientales han debido recurrir a contrataciones a honorarios para enfrentar el aumento de trabajo derivado de los proyectos en evaluación, una situación que, a juicio del dirigente, evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades permanentes del Estado.

“Cuando hablamos de desarrollo sostenible también debemos hablar de la inversión pública necesaria para garantizar que los proyectos se ejecuten respetando la normativa ambiental. A pesar de las limitaciones de personal y recursos, los trabajadores y trabajadoras del sector cumplen con sus funciones y con los plazos establecidos”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de FENATRAMA enfatizó que el debate sobre crecimiento económico y protección ambiental debe sustentarse en evidencia y no en caricaturas que desacrediten el trabajo técnico realizado por los organismos públicos.

“Chile necesita avanzar en inversión y desarrollo, pero también necesita instituciones fortalecidas que aseguren que ese desarrollo sea compatible con la protección del patrimonio ambiental y el bienestar de las comunidades”, concluyó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.