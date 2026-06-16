Prisión preventiva para sujeto que atacó a inspector municipal y carabinero en Villa Alemana

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Juzgado de Garantía decreta 70 días de investigación y prisión preventiva para imputado por agresión a funcionarios municipales y de Carabineros.

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana determinó la medida cautelar de prisión preventiva para un individuo formalizado por los delitos de amenazas a Carabineros y homicidio tentado, en relación a un ataque ocurrido contra un inspector municipal y un funcionario policial durante un procedimiento de retiro de vehículos abandonados.

Los hechos ocurrieron el lunes en el sector de Huanhualí, cuando el imputado, propietario de un domicilio, habría salido portando una antorcha encendida y combustible, rociando a un inspector municipal y amenazando al personal presente. La detención fue realizada por personal del GOPE de Carabineros.

Durante la audiencia de formalización, se estableció un plazo de 70 días para la investigación, periodo durante el cual el imputado permanecerá en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso. El alcalde Nelson Estay valoró la decisión del tribunal, calificando el hecho como inaceptable y reafirmando el compromiso de la municipalidad de seguir trabajando por el orden y la limpieza de la ciudad.

El abogado querellante por parte de la Municipalidad de Villa Alemana, Patricio Olivares, explicó que la institución se ha querellado por el delito de homicidio tentado. “La resolución del Juzgado de Garantía de Villa Alemana viene a resguardar lo que ha dicho nuestro alcalde Nelson Estay en torno a brindar una protección adicional a nuestros funcionarios municipales”, señaló.

En paralelo, el concejal Alejandro Gazmuri reiteró la solicitud para acelerar la implementación del reglamento que permitirá el uso de dispositivos TASER por parte de inspectores municipales, argumentando la necesidad de dotar a los funcionarios de herramientas adecuadas para enfrentar situaciones de riesgo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.