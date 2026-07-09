Profesionales del SAR Quillota fortalecen competencias para la detección y manejo oportuno del ACV

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La capacitación busca reforzar la respuesta de los equipos de urgencia comunal ante una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, donde una atención oportuna puede marcar la diferencia.

Con el propósito de seguir fortaleciendo la calidad de la atención que se entrega a la comunidad, funcionarios del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de SaludQuillota participaron en una jornada de capacitación sobre detección precoz y manejo del Accidente Cerebrovascular (ACV), una de las emergencias médicas más frecuentes y donde el tiempo es determinante para salvar vidas y reducir secuelas.

La instancia fue liderada por el médico neurólogo Pablo González, jefe de Neurología Adultos del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, asesor de Neurología del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca y jefe de la Unidad Cerebro del establecimiento, quien entregó herramientas prácticas para fortalecer el trabajo de los equipos que diariamente atienden pacientes de urgencia.

El encargado del SAR Quillota, Gerardo Arriagada, explicó que el objetivo es entregar mayores herramientas a los funcionarios para reconocer rápidamente esta patología y activar los protocolos de atención. “El accidente cerebrovascular es una de las condiciones de salud que mayor discapacidad y mortalidad produce en las personas. Por eso, la detección precoz y el manejo oportuno pueden disminuir significativamente las secuelas e incluso evitar fallecimientos”, señaló.

En esta primera jornada participaron médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos en enfermería de nivel superior (TENS) del SAR Quillota. La iniciativa continuará con una segunda capacitación durante este mes, incorporando además a kinesiólogos, personal administrativo y conductores, reforzando el trabajo coordinado de todo el equipo de salud. “Queremos que todo el equipo cuente con las destrezas necesarias para pesquisar oportunamente a los pacientes que consultan por esta emergencia. Esta capacitación aborda situaciones reales que pueden presentarse en la atención de urgencia y busca que cada integrante del equipo conozca su rol dentro del proceso asistencial”, agregó Arriagada.

El Accidente Cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el cerebro o cuando se produce un sangrado cerebral. Debido a que se trata de una urgencia tiempo-dependiente, recibir atención médica en los primeros minutos puede reducir considerablemente el riesgo de muerte o discapacidad permanente. Los principales signos de alerta son la pérdida repentina de fuerza en un brazo o en un lado del cuerpo, la desviación de la boca o parálisis facial y la dificultad para hablar o comprender lo que se dice.

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