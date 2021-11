Profesores reciben reconocimiento por años de servicio en educación municipal de Quilpué

En dependencias del Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los docentes que cumplieron años de servicio en la red de establecimientos educacionales municipalizados de la comuna Quilpué, esto en el marco de la celebración del Día del Profesor y la Profesora.

La instancia estuvo encabezada por la alcaldesa Valeria Melipillán, quien destacó el esfuerzo, profesionalismo y amor con el que día a día los docentes entregan cariño, preocupación y aprendizaje a los y las estudiantes de la comuna, demostrado su gran compromiso por sacar adelante la educación pública.

“Muy agradecida y creo representar a muchos quilpueínos y quilpueínas que tienen una confianza enorme en los y las docentes de nuestra comuna que han ido construyendo generaciones, aportando a sus formaciones y con eso también aportando al desarrollo de Quilpué. Nuestro Municipio Abierto esta a disposición de los y las docentes, de trabajar en conjunto y de poder construir esas propuestas que posicionen a Quilpué realmente como una capital provincial que tiene mucho que entregar, y en eso ellos son claves, así que estamos a disposición del trabajo colaborativo y de empujar a Quilpué hacia un futuro más sostenible y con más esperanza para todos y todas ”, comentó la jefa comunal.

Cabe destacar que actualmente la red de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Quilpué cuenta con cerca de 750 profesoras y profesores, quienes día a día desarrollan una gran labor en pro del bienestar de los y las estudiantes, su formación y permanencia escolar.

“Quisimos conmemorar y reconocer a profesores que cumplen muchos años entregando educación para todos los niños y niñas de la comuna de Quilpué. Es muy importante parar y poder agradecer el trabajo pedagógico que realizan, por lo mismo, nosotros estamos construyendo junto a la alcaldesa Valeria Melipillán y las comunidades educativas un proyecto educacional que le permita a Quilpué ser una alternativa de desarrollo distinta a lo que fue estos 30 años ”, dijo Víctor Ramos, secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué.

En esta misma línea, el secretario general agregó que en la Red Educacional Municipal “tenemos proyectos educativos artísticos, técnico profesionales, científicos humanistas, entre otros , con los cuales queremos profundizar la nueva estrategia de desarrollo que la alcaldesa nos está pidiendo, y los profesores ahí son fundamentales”.

Reconocimiento Años de Servicio

Para amenizar la jornada, los presentes pudieron disfrutar de la participación de la Orquesta Cámara del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, junto con la interpretación musical de Matías Torres, alumno de 2º medio del Liceo Artístico y de Eduardo “Yayo” Castro, director del mismo establecimiento educacional.

Es así que durante esta emotiva ceremonia se consideró la entrega de un reconocimiento a funcionarios y funcionarias que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio. Este fue el caso de Margarita Pino, profesora encargada de la Escuela Los Molles y de la Escuela Santiago Bueras de Los Perales, quien fue reconocida por sus 40 años de trayectoria en la educación pública.

“Sentir el reconocimiento es súper importante, no solamente a mi como profesora, porque al momento que me entregaban el reconocimiento, pensé en todos mis profesores y profesoras que ya no están en el servicio, pero que dieron tanto por la Educación Pública”, dijo Margarita Pino.

Consultada sobre el trabajo que se encuentra desarrollando el Municipio Abierto y la Corporación Municipal junto a las comunidades educativas, la profesora mencionó que “es muy importante que uno de los ejes tenga que ver con el medio ambiente, y las escuelas que se ubican en los territorios rurales realizan un gran trabajo, porque sus sellos educativos están enfocados en la preservación del medio ambiente, la sustentabilidad y el emprendimiento rural, que es una de las tareas que yo realizo en mis escuelas, que niños y niñas aprendan a cuidar del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos que ahí están”.

Sumado a esta actividad, y cómo una forma de reconocer el trabajo de todos los funcionarios y funcionarias de la educación pública, la Corporación Municipal de Quilpué visitó durante la semana los distintos establecimientos educacionales de la comuna, pudiendo compartir con cada una de los comunidades que forman parte de los 23 planteles educativos municipales.