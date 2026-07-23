Programa Cuidados y Empleo inicia módulos de especialización en salud para estudiantes de Quillota

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Los estudiantes del programa Cuidados y Empleo en Quillota comenzaron su formación especializada en enfermería, marcando el inicio de un ciclo de 12 módulos enfocados en el bienestar de personas mayores.

Los participantes del programa Cuidados y Empleo en la comuna de Quillota dieron inicio al primero de los módulos especializados en el área de la salud. La jornada, realizada el pasado 22 de julio, estuvo a cargo de la profesional María José Villalón, quien entregó los conocimientos prácticos y teóricos fundamentales para el desempeño de los futuros cuidadores.

Durante la clase, la docente explicó que el propósito central es que los alumnos adquieran competencias esenciales para su labor. “Queremos que ellos aprendan aspectos básicos de la enfermería; cómo afrontar el cuidado de los pacientes y entregarles conocimientos fundamentales para brindar una atención adecuada”, señaló Villalón.

Este ciclo formativo contempla un total de 12 módulos de aprendizaje. En las próximas semanas, los estudiantes profundizarán en disciplinas como Terapia Ocupacional, Kinesiología, Nutrición, Psicología, Gerontología y Empleabilidad. Natalia Pérez, una de las estudiantes, compartió su motivación personal para ser parte de esta iniciativa: “Tengo vocación y paciencia para trabajar con personas mayores. Además, quiero cuidar a mi abuela, que sufrió un ACV, y poder ayudar a mis padres en su cuidado”.

El programa, financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y ejecutado por la Universidad Viña del Mar, busca fortalecer las competencias laborales y promover nuevas oportunidades de empleabilidad en el sistema de cuidados regional. Mientras el módulo de Enfermería continúa en Quilpué, San Felipe y Los Andes, los estudiantes de la primera cohorte en La Ligua, Quintero y San Antonio se preparan para su certificación final.

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