Prohibida obsesión: 5 razones para no perderse la nueva apuesta nocturna de Mega
La nueva teleserie del Área Dramática, protagonizada por Diego Muñoz, Sigrid Alegría y Fernanda Finsterbusch, debuta este lunes 28 a las 22:00 horas.
Este lunes 28 de septiembre llega a las pantallas de Mega “Prohibida obsesión”, la nueva producción del Área Dramática que promete cautivar a la audiencia con una trama cargada de amor, deseo, secretos y decisiones límite. La historia, que se emitirá después de “Reunión de superados”, también estará disponible a través de las plataformas MegaGo y Prime Video.
La narrativa se aleja de la infidelidad como un fin en sí mismo, explorando las consecuencias profundas que una decisión apresurada puede tener en el entorno de sus protagonistas. La trama sigue a tres hombres —Luciano (Diego Muñoz), Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete)—, quienes enfrentan crisis personales intentando justificar sus actos bajo la premisa de proteger a sus familias.
El elenco destaca por el reencuentro de Sigrid Alegría y Diego Muñoz, quienes tras su paso por “Como la vida misma”, ahora interpretan a un matrimonio cuya estabilidad se ve amenazada. A ellos se suma el debut protagónico de Fernanda Finsterbusch como Bárbara, y el esperado regreso de Mónica Godoy a las teleseries tras ocho años de ausencia, integrándose al Área Dramática de Mega junto a un destacado reparto que incluye a Celine Reymond, Nicolás Poblete, Osvaldo Silva y Lorena Capetillo.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.