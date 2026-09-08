Prohibida Obsesión: la nueva apuesta dramática de Mega que explora los límites de la confianza

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La nueva teleserie nocturna, protagonizada por Diego Muñoz, Sigrid Alegría y Fernanda Finsterbusch, se estrena este 28 de septiembre tras el final de “Reunión de Superados”.

Una llamada inesperada, un mensaje de WhatsApp que irrumpe en la calma familiar, una historia en redes sociales que delata una salida oculta y una mentira improvisada que cubre otra. Estos son los elementos que dan vida a “Prohibida obsesión”, la nueva producción del Área Dramática de Mega que llegará a las pantallas el próximo lunes 28 de septiembre.

La trama invita al público a cuestionar qué sucede cuando una relación aparentemente estable comienza a ser atravesada por la desconfianza, la infidelidad y el deseo. La historia plantea interrogantes profundas sobre la convivencia moderna: “¿Hasta dónde se puede mentir para proteger a la familia? ¿Qué sospechas y señales se ignoran por amor? ¿En qué momento un romance se transforma en obsesión?”

El elenco destaca por el reencuentro de Sigrid Alegría y Diego Muñoz, quienes interpretan a Antonia y Luciano, un matrimonio que enfrenta su mayor crisis. A ellos se suma Fernanda Finsterbusch en su primer papel protagónico como la seductora Bárbara, junto al debut de Mónica Godoy en Mega, quien forma pareja con Andrés Velasco. La producción, dirigida por Quena Rencoret, también estará disponible a través de las plataformas MegaGO y Prime Video.

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