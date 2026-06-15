15/06/2026
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“Prohibida Obsesión”: La nueva teleserie nocturna de Mega que abordará el deseo y la culpa

Marcelo Andrade Saez

Deseo, culpa y un desafío a los límites en la nueva producción de Canal Mega.

Tres personas en una sala moderna, dos adultos mayores y una joven, mirando un objeto sobre una mesa.

La pantalla de Mega se prepara para recibir “Prohibida Obsesión”, una nueva teleserie nocturna que promete explorar las profundidades del deseo y la culpa a través de una historia que pone en jaque los valores, la familia y la identidad de sus personajes. La trama gira en torno a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto cuya vida ordenada se ve irrevocablemente alterada tras un encuentro fugaz con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven veinteañera.

La telenovela se centra en tres amigos cercanos a los 50 años: Luciano, Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete), quienes atraviesan crisis personales que van desde la infidelidad y los conflictos de pareja hasta la insatisfacción vital. Sus trayectorias se verán marcadas por la presencia de Antonia (Sigrid Alegría), la esposa de Luciano; Paloma (Mónica Godoy), quien esconde sus frustraciones matrimoniales; y Vivi (Celine Reymond), recién separada y en busca de una nueva relación. El universo de la teleserie se completa con los conflictos de sus hijos y las nuevas relaciones de algunos de los personajes principales.

Una joven rubia con un vestido brillante apoyada en una barra con luces de fondo.

“Prohibida Obsesión” es una producción del Área Dramática de Mega, bajo la dirección de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Daniela Demicheli. La dirección está a cargo de Nicolás Alemparte y el guion es obra de Luis Ponce, Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

Una joven sonriente dentro de un automóvil mirando a alguien a través de la ventanilla.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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