Prohibida obsesión: Mónica Godoy y Andrés Velasco protagonizan nueva nocturna de Mega

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Mónica Godoy debuta en el Área Dramática de Mega junto a Andrés Velasco en una historia que explora el desgaste matrimonial frente a la crisis financiera.

Las grandes crisis no siempre llegan de un día para otro. A veces se instalan en la rutina, en las cuentas que no dejan de acumularse, en las conversaciones que se postergan y en una intimidad que comienza a resentirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. Ese es el punto de partida de la historia de Paloma y Dante, interpretados por Mónica Godoy y Andrés Velasco, una pareja que deberá preguntarse cuánto resiste una relación si el amor ya no parece suficiente para enfrentar las dificultades.

El regreso de Mónica Godoy a las teleseries marca también su debut en el Área Dramática de Mega y la posibilidad de explorar un personaje actual: una mujer que se ha postergado por su familia y que se cuestionará si podrá recuperar su independencia y mantener una relación con su esposo, al que aún ama. Junto a ella, Andrés Velasco encarna a Dante, presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar aspectos mucho más profundos que la estabilidad financiera.

La historia de Paloma y Dante dialoga con uno de los ejes centrales de “Prohibida obsesión”: cómo las decisiones tomadas en momentos de fragilidad pueden alterar el destino de personas que jamás imaginaron verse enfrentadas a ese escenario. Una pareja que deberá descubrir si es posible reencontrarse antes de que la distancia emocional se vuelva irreversible.

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