09/07/2026
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Prohibida obsesión: Mónica Godoy y Andrés Velasco protagonizan nueva nocturna de Mega

Marcelo Andrade Saez

Mónica Godoy debuta en el Área Dramática de Mega junto a Andrés Velasco en una historia que explora el desgaste matrimonial frente a la crisis financiera.

Mónica Godoy y Andrés Velasco interpretan a una pareja en crisis en la nueva nocturna de Mega.

Las grandes crisis no siempre llegan de un día para otro. A veces se instalan en la rutina, en las cuentas que no dejan de acumularse, en las conversaciones que se postergan y en una intimidad que comienza a resentirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. Ese es el punto de partida de la historia de Paloma y Dante, interpretados por Mónica Godoy y Andrés Velasco, una pareja que deberá preguntarse cuánto resiste una relación si el amor ya no parece suficiente para enfrentar las dificultades.

Mónica Godoy en su debut en el Área Dramática de Mega.

El regreso de Mónica Godoy a las teleseries marca también su debut en el Área Dramática de Mega y la posibilidad de explorar un personaje actual: una mujer que se ha postergado por su familia y que se cuestionará si podrá recuperar su independencia y mantener una relación con su esposo, al que aún ama. Junto a ella, Andrés Velasco encarna a Dante, presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar aspectos mucho más profundos que la estabilidad financiera.

La historia de Paloma y Dante dialoga con uno de los ejes centrales de “Prohibida obsesión”: cómo las decisiones tomadas en momentos de fragilidad pueden alterar el destino de personas que jamás imaginaron verse enfrentadas a ese escenario. Una pareja que deberá descubrir si es posible reencontrarse antes de que la distancia emocional se vuelva irreversible.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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