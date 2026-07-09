Prohibida obsesión: Mónica Godoy y Andrés Velasco protagonizan nueva nocturna de Mega
Mónica Godoy debuta en el Área Dramática de Mega junto a Andrés Velasco en una historia que explora el desgaste matrimonial frente a la crisis financiera.
Las grandes crisis no siempre llegan de un día para otro. A veces se instalan en la rutina, en las cuentas que no dejan de acumularse, en las conversaciones que se postergan y en una intimidad que comienza a resentirse sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió. Ese es el punto de partida de la historia de Paloma y Dante, interpretados por Mónica Godoy y Andrés Velasco, una pareja que deberá preguntarse cuánto resiste una relación si el amor ya no parece suficiente para enfrentar las dificultades.
El regreso de Mónica Godoy a las teleseries marca también su debut en el Área Dramática de Mega y la posibilidad de explorar un personaje actual: una mujer que se ha postergado por su familia y que se cuestionará si podrá recuperar su independencia y mantener una relación con su esposo, al que aún ama. Junto a ella, Andrés Velasco encarna a Dante, presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar aspectos mucho más profundos que la estabilidad financiera.
La historia de Paloma y Dante dialoga con uno de los ejes centrales de “Prohibida obsesión”: cómo las decisiones tomadas en momentos de fragilidad pueden alterar el destino de personas que jamás imaginaron verse enfrentadas a ese escenario. Una pareja que deberá descubrir si es posible reencontrarse antes de que la distancia emocional se vuelva irreversible.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.