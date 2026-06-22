Proyecto habitacional Estación Riquelme de San Felipe alcanza un 95% de avance y beneficiará a 160 familias

Cargando... Cargando...

El conjunto residencial, que destaca por su alto estándar de construcción y el rescate patrimonial de su sede social, se prepara para entregar las llaves a sus propietarios en septiembre.

El conjunto habitacional Estación Riquelme, levantado bajo el Fondo Solidario de Elección para la Vivienda (DS49) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), registra un notable 95% de avance en sus obras. Este proyecto beneficiará directamente a 160 familias de la comuna de San Felipe, dedicadas principalmente a rubros como la agricultura y la minería, quienes se preparan para recibir sus nuevos departamentos en septiembre de este año.

Para revisar el nivel de avance y las dependencias de la obra, autoridades regionales, provinciales y comunales, acompañadas de las dirigentas del proyecto, se reunieron en la calle Duco, cercana al eje ferroviario, con el fin de recorrer la vivienda piloto y el departamento tipo adaptado para personas con discapacidad.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, Marcelo Ruiz, valoró la calidad del proyecto: “Estamos acá muy contentos visitando el proyecto de vivienda social con DS49, Estación Riquelme. Cuenta con departamentos también para personas con movilidad reducida, y además es una obra gruesa habitable, pero en un muy buen estado de terminación de obra gruesa. Tiene aspectos relevantes, como por ejemplo una caja de escalera, que le entrega iluminación adicional. Además, tiene una vista hacia la cordillera y una sede social que rescata a la antigua estación de trenes con detalles arquitectónicos relevantes”.

Por su parte, el delegado presidencial de la provincia de San Felipe, Sebastián Caldera, destacó la política habitacional impulsada en la zona, señalando que es una “voluntad del gobierno de Chile, del presidente José Antonio Kast, poder tener este tipo de vivienda, que llegan hasta la provincia para dar una solución habitacional a 160 familias, lo cual no es menos”.

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, agradeció la visita inspectiva junto a los equipos provinciales del Serviu y el comité habitacional, manifestando que “nos permite también validar todo lo que se ha hecho desde el municipio y desde las distintas entidades del Estado. Solamente decirle a la comunidad que lo cuidemos, porque es una tarea bien hecha”.

Finalmente, la tesorera del comité Estación Riquelme, Rosmary Escobar, expresó su satisfacción con el alto estándar del proyecto: “Nada que decir con los otros proyectos privados que salen súper caros. Nosotros, a costo cero tenemos un proyecto de esa misma calidad. Entonces, si ustedes vieron, tenemos puerta en cada block. También tenemos los ventanales cerrados. Tenemos una puerta espectacular y una terminación muy fina”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.