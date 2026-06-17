Proyecto Habitacional La Familia en Cabildo alcanza 95% de avance con financiamiento del GORE

Cargando... Cargando...

La iniciativa, que cuenta con más de 170 millones de pesos del Gobierno Regional, beneficiará a 50 familias de la comuna.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional La Familia, en la comuna de Cabildo. La iniciativa, financiada con más de 170 millones de pesos por el Gobierno Regional a través del Convenio GORE-MINVU “Barrio y Vivienda Digna”, ya presenta un 95% de ejecución.

El Gobernador Mundaca, junto al alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga, y representantes del comité de vivienda “La Familia”, recorrió las obras. Mundaca destacó que este proyecto es el resultado de 16 años de lucha del comité y señaló la importante inversión del Gobierno Regional en habitabilidad, recuperación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales, sumando más de 13.800 millones de pesos para el Serviu y alrededor de 4.500 UF para la materialización de este sueño.

El conjunto habitacional contempla 50 viviendas, distribuidas en 20 de un piso (49,87 m2), 28 de dos pisos (60,73 m2) y dos viviendas adaptadas para personas con discapacidad (57,5 m2). Las áreas verdes abarcan aproximadamente 1.140 m2. Este proyecto marca un hito para Cabildo, ya que desde 2011 no se construían viviendas sociales en la comuna, reafirmando el compromiso del GORE con el desarrollo de soluciones habitacionales.

Yanet Araya, presidenta del Comité de Vivienda La Familia, expresó su emoción y agradecimiento por la materialización del anhelado proyecto habitacional, destacando la belleza y acogida del nuevo barrio.

Inauguración de Estación Médico Rural

Durante su visita, el Gobernador Mundaca también inauguró la habilitación y ampliación de la Estación Médico Rural de Los Molinos, financiada por el GORE a través del Fondo Regional Inversión Local (FRIL) con $110.638.019. La renovada infraestructura cuenta con una sala de espera, recepción, sala de entrega de medicamentos y alimentos, sala de consulta, dos salas multipropósito, servicios higiénicos con accesibilidad universal y para el personal, además de mejoras estructurales y de accesibilidad.

El recinto de salud ofrecerá TENS permanentes, atención médica dos veces por semana, atención rotativa de matrona y kinesiología, realización de electrocardiogramas y exámenes, y entrega de medicamentos y alimentación complementaria, mejorando significativamente la atención a la comunidad.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.