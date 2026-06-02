Proyecto UPLA impulsa reforestación urbana y crea sendero interpretativo en Quebrada Los Lúcumos

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La iniciativa, financiada por el Ministerio de Educación, contempla la plantación de 40 especies nativas y la construcción de un sendero con miradores para el bienestar del barrio en Valparaíso.

El primer sector de Playa Ancha, en Valparaíso, es el escenario de una significativa transformación urbana gracias al proyecto de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), denominado Entrelazando Saberes (UPA 2495). Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la organización medioambiental Colectivo Viento Sur y la Oficina Municipal Zonal de Quebrada Verde Alto.

Financiado por el Fondo de Educación Superior Regional del Ministerio de Educación, el proyecto está apoyando la construcción de un sendero interpretativo en la ladera sur de la Quebrada Los Lúcumos. Este sendero incluye seis estaciones con señalética descriptiva del entorno, dos miradores y otra infraestructura diseñada para facilitar el tránsito de visitantes.

Además de la creación del sendero, el proyecto enfoca sus esfuerzos en la reforestación de la quebrada, con la plantación de 40 especies de árboles nativos de casi dos metros de altura. Entre las especies seleccionadas se encuentran quillay, molle, litre, boldo, peumo y araucarias.

Gabriel Soto Moya, académico de la carrera de Geografía e integrante del proyecto, explicó que el diseño se rige por estándares internacionales de parques nacionales, con normativas que prohíben el fuego y recomiendan no incorporar basureros para evitar la formación de microbasurales. “Solo como ejemplo, hay cuestiones que son recomendativas y otras que son prohibitivas. El fuego, claramente, es algo que se prohíbe y se ha ido erradicando en la práctica de este. Y el tema de la basura es algo bien sensible porque, a propósito de que hay un punto de reciclaje, la idea es que no se ingrese con basura. Que no haya basureros ni que sea un tema que los usuarios o visitantes dejen sus residuos”, señaló el académico.

La gestión futura del sendero y el cuidado de las especies nativas se realizará mediante un sistema de georreferenciación, buscando que la comunidad, junto a establecimientos educacionales y la junta de vecinos del lugar, puedan encargarse de tareas como el riego y la mantención de la infraestructura.

Melissa Pérez, presidenta del Colectivo Viento Sur, destacó la importancia de esta reforestación para el barrio, ya que permite recuperar un espacio natural que no todos los barrios de Valparaíso poseen y que es fundamental “para el desarrollo del ser humano y de las familias contar con un espacio así”. La dirigenta social resaltó el trabajo colaborativo y el aporte material del proyecto, que incluyó herramientas y las 40 especies nativas: “Los insumos son fundamentales para que esto se haya podido lograr, nosotros ponemos la mano de obra, pero la UPLA nos pasó los 40 árboles, las herramientas; todo eso para poder concretar este proyecto”, afirmó Pérez.

Desde la Municipalidad de Valparaíso, Marcelo Vergara, representante de la Oficina Municipal Zonal de Quebrada Verde Alto, también valoró la colaboración, que aporta recursos que a menudo escasean en las instituciones, considerándolo “un aporte valioso no solo para el primer sector, sino que para todo Playa Ancha”.

Las jornadas de reforestación y construcción han contado con la participación de vecinos del barrio, integrantes del proyecto y estudiantes voluntarios de la UPLA, quienes se han organizado para asistir. Renata Quezada Farías, estudiante de primer año de Pedagogía en Inglés, comentó su motivación para participar: “Quería plantar arbolitos y también tener este espacio, reafirmando mi rol en este momento de la vida de estudiante, donde la universidad reafirma su compromiso con la comunidad, con el entorno, con trabajar en favor de espacios comunes, de espacios que nos sirven a todos”.

Las jornadas de reforestación y construcción del sendero continúan en curso, al costado de la cancha Séptimo de Línea del 1° Sector de Playa Ancha, siendo organizadas por el Colectivo Viento Sur a través de sus redes sociales (@colectivo.vientosur).

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.